В ХМАО бизнесмена приговорили к штрафу за невыплату зарплаты

Бизнесмен из Нижневартовского района приговорили к штрафу за невыплату зарплаты в 760 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«Директор указанного предприятия [ООО «ИСК], имея возможность своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату, в период с июля 2020 г. по июнь 2022 г. не выплатил своему работнику заработную плату, а также компенсацию за время вынужденного прогула на сумму свыше 760 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В прокуратуре отметили, что работодатель вместо выплаты зарплат тратил деньги на расчеты по займам и другие цели.
Суд признал бизнесмена виновным по статье 145 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в 70 тысяч рублей. Такая сумма обусловлена тем, что предприниматель погасил все задолженности в полном объеме.
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