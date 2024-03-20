20 марта 2024

В ХМАО бизнесмена приговорили к штрафу за невыплату зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатель был должен сотруднику 760 тысяч рублей Фото:

Бизнесмен из Нижневартовского района приговорили к штрафу за невыплату зарплаты в 760 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Директор указанного предприятия [ООО «ИСК], имея возможность своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату, в период с июля 2020 г. по июнь 2022 г. не выплатил своему работнику заработную плату, а также компенсацию за время вынужденного прогула на сумму свыше 760 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В прокуратуре отметили, что работодатель вместо выплаты зарплат тратил деньги на расчеты по займам и другие цели.

Суд признал бизнесмена виновным по статье 145 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в 70 тысяч рублей. Такая сумма обусловлена тем, что предприниматель погасил все задолженности в полном объеме.

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Бизнесмен из Нижневартовского района приговорили к штрафу за невыплату зарплаты в 760 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Директор указанного предприятия [ООО «ИСК], имея возможность своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату, в период с июля 2020 г. по июнь 2022 г. не выплатил своему работнику заработную плату, а также компенсацию за время вынужденного прогула на сумму свыше 760 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В прокуратуре отметили, что работодатель вместо выплаты зарплат тратил деньги на расчеты по займам и другие цели. Суд признал бизнесмена виновным по статье 145 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в 70 тысяч рублей. Такая сумма обусловлена тем, что предприниматель погасил все задолженности в полном объеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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