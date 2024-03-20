Общество В ХМАО бизнесмена приговорили к штрафу за невыплату зарплаты 21 марта 2024 в 15:12 Размер текста - 17 + Работодатель был должен сотруднику 760 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бизнесмен из Нижневартовского района приговорили к штрафу за невыплату зарплаты в 760 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Директор указанного предприятия [ООО «ИСК], имея возможность своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату, в период с июля 2020 г. по июнь 2022 г. не выплатил своему работнику заработную плату, а также компенсацию за время вынужденного прогула на сумму свыше 760 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В прокуратуре отметили, что работодатель вместо выплаты зарплат тратил деньги на расчеты по займам и другие цели. Суд признал бизнесмена виновным по статье 145 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в 70 тысяч рублей. Такая сумма обусловлена тем, что предприниматель погасил все задолженности в полном объеме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бизнесмен из Нижневартовского района приговорили к штрафу за невыплату зарплаты в 760 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Директор указанного предприятия [ООО «ИСК], имея возможность своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату, в период с июля 2020 г. по июнь 2022 г. не выплатил своему работнику заработную плату, а также компенсацию за время вынужденного прогула на сумму свыше 760 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В прокуратуре отметили, что работодатель вместо выплаты зарплат тратил деньги на расчеты по займам и другие цели. Суд признал бизнесмена виновным по статье 145 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в 70 тысяч рублей. Такая сумма обусловлена тем, что предприниматель погасил все задолженности в полном объеме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям