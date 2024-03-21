Челябинца наказали за попытку пронести в здание суда нож

22 марта 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Нож был спрятан в чехол на ремне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Челябинска наказан за попытку пронести в здание Калининского районного суда спрятанный нож. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП РФ по региону, оружие находилось на ремне спрятанным в чехле. «В отношении владельца ножа скрытого ношения был составлен административный протокол за совершение административного правонарушения. Наказание предусматривает штраф в размере тысячи рублей», — пояснили в суде. Мужчина пытался попасть на судебное заседание в процессе, где он проходит потерпевшим. Инцидент произошел, когда металлодетектор выявил наличие металлических предметов. Несмотря на то, что вещи с содержанием металла были выложены, сигнал продолжал поступать. На вопросы пристава, старшего лейтенанта Владимира Ашмарина о наличии других предметов, мужчина дал отрицательный ответ. Холодное оружие было найдено, когда сотрудник попросил снять ремень. «Его владелец заявил, что совершенно о нем забыл, мол, ремень подарили, он его использовал по прямому назначению и только. Он удивился, как он вообще мог быть обнаружен, но при этом выразил сожаление и раскаяние, обещая больше не носить нож на ремне», — сообщили в службе приставов. На судебное заседание нарушитель в итоге попал. Благодаря тому, что прибыл в здание суда заблаговременно, мужчина успел вернуться домой и выложить опасный предмет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинска наказан за попытку пронести в здание Калининского районного суда спрятанный нож. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП РФ по региону, оружие находилось на ремне спрятанным в чехле. «В отношении владельца ножа скрытого ношения был составлен административный протокол за совершение административного правонарушения. Наказание предусматривает штраф в размере тысячи рублей», — пояснили в суде. Мужчина пытался попасть на судебное заседание в процессе, где он проходит потерпевшим. Инцидент произошел, когда металлодетектор выявил наличие металлических предметов. Несмотря на то, что вещи с содержанием металла были выложены, сигнал продолжал поступать. На вопросы пристава, старшего лейтенанта Владимира Ашмарина о наличии других предметов, мужчина дал отрицательный ответ. Холодное оружие было найдено, когда сотрудник попросил снять ремень. «Его владелец заявил, что совершенно о нем забыл, мол, ремень подарили, он его использовал по прямому назначению и только. Он удивился, как он вообще мог быть обнаружен, но при этом выразил сожаление и раскаяние, обещая больше не носить нож на ремне», — сообщили в службе приставов. На судебное заседание нарушитель в итоге попал. Благодаря тому, что прибыл в здание суда заблаговременно, мужчина успел вернуться домой и выложить опасный предмет.