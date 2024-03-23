«Ведомости»: госструктуры опроверли обращение Путина после теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Источник в госструктурах опроверг, что Владимир Путин обратится к россиянам после теракта Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Информация о том, что президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле», является преждевременной. Об этом сообщил источник в госструктурах.

«Информация о подготовке специального обращения Владимира Путина преждевременна. Руководство страны держит вопрос на контроле», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» террористы с автоматами ворвались в здание концертного зала и открыли огонь по посетителям. Известно о 40 погибших и более 100 пострадавших.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Информация о том, что президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле», является преждевременной. Об этом сообщил источник в госструктурах. «Информация о подготовке специального обращения Владимира Путина преждевременна. Руководство страны держит вопрос на контроле», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» террористы с автоматами ворвались в здание концертного зала и открыли огонь по посетителям. Известно о 40 погибших и более 100 пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...