«Ведомости»: госструктуры опроверли обращение Путина после теракта в «Крокусе»

Информация о том, что президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле», является преждевременной. Об этом сообщил источник в госструктурах.
«Информация о подготовке специального обращения Владимира Путина преждевременна. Руководство страны держит вопрос на контроле», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» террористы с автоматами ворвались в здание концертного зала и открыли огонь по посетителям. Известно о 40 погибших и более 100 пострадавших.
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