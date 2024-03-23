Shot: в Брянской области введен план «Перехват»

План «Перехват» введен в Брянской области из-за двух сбежавших подозреваемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил telegram-канал Shot. Сотрудники ГИБДД, остановившие авто, которое походило по ориентировке на машину предполагаемых террористов, передали информацию пограничникам.
«План „Перехват“ введен в Брянской области», — говорится в сообщении. По информации канала, на границе России и Украины установлен дополнительный контроль, чтобы не дать двум сбежавшим из «Рено Симбол» скрыться за пределами РФ. Их объявили в розыск.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД РФ. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что в Брянской области остановили машину, который проходит по ориентировке предполагаемых террористов. Четыре человека, находившиеся в машине, пытались скрыться, двоих смогли задержать. Официальной информации о задержанных нет.
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