Shot: в Брянской области введен план «Перехват»

23 марта 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД передали данные о сбежавших террористах пограничникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» План «Перехват» введен в Брянской области из-за двух сбежавших подозреваемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил telegram-канал Shot. Сотрудники ГИБДД, остановившие авто, которое походило по ориентировке на машину предполагаемых террористов, передали информацию пограничникам. «План „Перехват“ введен в Брянской области», — говорится в сообщении. По информации канала, на границе России и Украины установлен дополнительный контроль, чтобы не дать двум сбежавшим из «Рено Симбол» скрыться за пределами РФ. Их объявили в розыск. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД РФ. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Брянской области остановили машину, который проходит по ориентировке предполагаемых террористов. Четыре человека, находившиеся в машине, пытались скрыться, двоих смогли задержать. Официальной информации о задержанных нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

План «Перехват» введен в Брянской области из-за двух сбежавших подозреваемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил telegram-канал Shot. Сотрудники ГИБДД, остановившие авто, которое походило по ориентировке на машину предполагаемых террористов, передали информацию пограничникам. «План „Перехват“ введен в Брянской области», — говорится в сообщении. По информации канала, на границе России и Украины установлен дополнительный контроль, чтобы не дать двум сбежавшим из «Рено Симбол» скрыться за пределами РФ. Их объявили в розыск. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД РФ. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Брянской области остановили машину, который проходит по ориентировке предполагаемых террористов. Четыре человека, находившиеся в машине, пытались скрыться, двоих смогли задержать. Официальной информации о задержанных нет.