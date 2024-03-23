Shot: в Брянской области введен план «Перехват»

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Сотрудники ГИБДД передали данные о сбежавших террористах пограничникам Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

План «Перехват» введен в Брянской области из-за двух сбежавших подозреваемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил telegram-канал Shot. Сотрудники ГИБДД, остановившие авто, которое походило по ориентировке на машину предполагаемых террористов, передали информацию пограничникам.

«План „Перехват“ введен в Брянской области», — говорится в сообщении. По информации канала, на границе России и Украины установлен дополнительный контроль, чтобы не дать двум сбежавшим из «Рено Симбол» скрыться за пределами РФ. Их объявили в розыск.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД РФ. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что в Брянской области остановили машину, который проходит по ориентировке предполагаемых террористов. Четыре человека, находившиеся в машине, пытались скрыться, двоих смогли задержать. Официальной информации о задержанных нет.

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План «Перехват» введен в Брянской области из-за двух сбежавших подозреваемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил telegram-канал Shot. Сотрудники ГИБДД, остановившие авто, которое походило по ориентировке на машину предполагаемых террористов, передали информацию пограничникам. «План „Перехват“ введен в Брянской области», — говорится в сообщении. По информации канала, на границе России и Украины установлен дополнительный контроль, чтобы не дать двум сбежавшим из «Рено Симбол» скрыться за пределами РФ. Их объявили в розыск. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД РФ. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Брянской области остановили машину, который проходит по ориентировке предполагаемых террористов. Четыре человека, находившиеся в машине, пытались скрыться, двоих смогли задержать. Официальной информации о задержанных нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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