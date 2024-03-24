24 марта 2024
23 марта 2024

Житель Тюменской области убил человека за отказ занять денег на спиртное

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Семь ударов ножом получил мужчина, отказавшийся занять знакомому денег на спиртное Фото:

Житель Бердюжского района (Тюменская область) убил знакомого, который выгонял его из своего дома и отказался занять денег на покупку алкоголя. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Приговор преступнику вынесли спустя четыре месяца после произошедшего.

«В ноябре 2023 года Александр Щ. с другом пришли к знакомому, где употребляли спиртное. Вскоре хозяин дома в нецензурной форме попросил гостей удалиться. Александру это не понравилось, как и то, что оппонент отказался занять ему денег на алкоголь. Случилась драка, в ходе которой жертва получил семь ударов ножом и скончался», — рассказали в пресс-службе.

Жителя Бердюжского района приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима. Также он выплатит родным убитого 500 000 рублей.

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Житель Бердюжского района (Тюменская область) убил знакомого, который выгонял его из своего дома и отказался занять денег на покупку алкоголя. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Приговор преступнику вынесли спустя четыре месяца после произошедшего. «В ноябре 2023 года Александр Щ. с другом пришли к знакомому, где употребляли спиртное. Вскоре хозяин дома в нецензурной форме попросил гостей удалиться. Александру это не понравилось, как и то, что оппонент отказался занять ему денег на алкоголь. Случилась драка, в ходе которой жертва получил семь ударов ножом и скончался», — рассказали в пресс-службе. Жителя Бердюжского района приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима. Также он выплатит родным убитого 500 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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