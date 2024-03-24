Житель Тюменской области убил человека за отказ занять денег на спиртное

25 марта 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Семь ударов ножом получил мужчина, отказавшийся занять знакомому денег на спиртное Фото: Стас Этвеш © URA.RU Житель Бердюжского района (Тюменская область) убил знакомого, который выгонял его из своего дома и отказался занять денег на покупку алкоголя. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Приговор преступнику вынесли спустя четыре месяца после произошедшего. «В ноябре 2023 года Александр Щ. с другом пришли к знакомому, где употребляли спиртное. Вскоре хозяин дома в нецензурной форме попросил гостей удалиться. Александру это не понравилось, как и то, что оппонент отказался занять ему денег на алкоголь. Случилась драка, в ходе которой жертва получил семь ударов ножом и скончался», — рассказали в пресс-службе. Жителя Бердюжского района приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима. Также он выплатит родным убитого 500 000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Бердюжского района (Тюменская область) убил знакомого, который выгонял его из своего дома и отказался занять денег на покупку алкоголя. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Приговор преступнику вынесли спустя четыре месяца после произошедшего. «В ноябре 2023 года Александр Щ. с другом пришли к знакомому, где употребляли спиртное. Вскоре хозяин дома в нецензурной форме попросил гостей удалиться. Александру это не понравилось, как и то, что оппонент отказался занять ему денег на алкоголь. Случилась драка, в ходе которой жертва получил семь ударов ножом и скончался», — рассказали в пресс-службе. Жителя Бердюжского района приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима. Также он выплатит родным убитого 500 000 рублей.