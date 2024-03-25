На подъезде к Екатеринбургу от трассы М-5 «Урал» 12 марта свердловские инспекторы применили табельное оружие для задержания пьяного водителя ВАЗ 21093 без прав. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.
«Водитель проигнорировал требование полицейских об остановке и продолжил движение, увеличивая скорость. В ходе погони нарушитель неоднократно препятствовал движению патрульного транспорта, подвергая жизнь стражей порядка опасности. Сотрудники полиции продолжали требовать водителя остановиться и прекратить противоправные действия, после чего, применили табельное оружие», — сказано в сообщении.
В конце концов мужчину задержали. В суде ему вынесли приговор в виде административного ареста на 10 суток.
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