25 марта 2024

Свердловские полицейские со стрельбой гнались за пьяным автомобилистом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд ГИБДД. Магнитогорск, пистолет, оружие, кобура, инспектор дпс, полицейский
Водителю назначили административный арест на 10 суток Фото:

На подъезде к Екатеринбургу от трассы М-5 «Урал» 12 марта свердловские инспекторы применили табельное оружие для задержания пьяного водителя ВАЗ 21093 без прав. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.

«Водитель проигнорировал требование полицейских об остановке и продолжил движение, увеличивая скорость. В ходе погони нарушитель неоднократно препятствовал движению патрульного транспорта, подвергая жизнь стражей порядка опасности. Сотрудники полиции продолжали требовать водителя остановиться и прекратить противоправные действия, после чего, применили табельное оружие», — сказано в сообщении.

В конце концов мужчину задержали. В суде ему вынесли приговор в виде административного ареста на 10 суток.

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На подъезде к Екатеринбургу от трассы М-5 «Урал» 12 марта свердловские инспекторы применили табельное оружие для задержания пьяного водителя ВАЗ 21093 без прав. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД Свердловской области. «Водитель проигнорировал требование полицейских об остановке и продолжил движение, увеличивая скорость. В ходе погони нарушитель неоднократно препятствовал движению патрульного транспорта, подвергая жизнь стражей порядка опасности. Сотрудники полиции продолжали требовать водителя остановиться и прекратить противоправные действия, после чего, применили табельное оружие», — сказано в сообщении. В конце концов мужчину задержали. В суде ему вынесли приговор в виде административного ареста на 10 суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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