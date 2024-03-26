В Пермском крае ФНС банкротит мясокомбинат соликамского бизнесмена

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом ОАО «Соликамский мясокомбинат» (СМК). Истцом выступает межрайонная инспекция федеральной налоговой службы.
«Арбитражный суд Пермского края, заявление о признании банкротом должника ОАО «Соликамский мясокомбинат». Истец – межрайонная инспекция ФНС № 21», — сообщается в картотеке суда. Сумма исковых требований в документах не указана. Иск пока не принят к производству.
Обанкротить мясокомбинат в Соликамске ФНС пытается уже в третий раз. Ранее соответствующие иски в суд налоговая подавала в 2019 году и в 2023 году. Общая сумма долговых претензий по двум искам составляла более 6,7 млн рублей. Производства по данным делам были прекращены судом по причине оплаты предприятием задолженности. По данным СБИС, ОАО «Соликамский мясокомбинат» занимается производством соленого, вареного, копченого, вяленого и другого мяса. Руководит предприятием бизнесмен Арсен Эйриян.
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