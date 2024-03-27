Челябинский госуниверситет построит бассейн в Курчатовском районе. Видео

Таскаев: ЧелГУ построит бассейн для студентов и всех челябинцев
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Открытие Дворца водных видов спорта после реконструкции. Первоуральск, бассейн, дворец водных видов спорта
Бассейн начнут строить после сдачи ФОКа Фото:

Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) построит бассейн в Курчатовском районе города. Как заявил ректор Сергей Таскаев, объект начнут возводить после сдачи физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа).

«Бассейна на Северо-Западе нет. Мы двигаемся в этом направлении. Сейчас у нас стоит задача сдать к началу нового учебного года ФОК и перейти на вторую стадию — строительство бассейна», — пояснил Таскаев.

Таскаев подчеркнул, что оба объекта будут доступны не только студентам, но и всем челябинцам. По такой же системе уже работают построенная на средства ЧелГУ лыже-роллерная трасса и воркаут-зона. Открыта для приема и хоккейная коробка, возведенная в рамках совместного проекта с хоккейным клубом «Трактор» и Русской медной компанией. По сведениям руководителя, для занятий на площадках жители приезжают со всех районов Челябинска.

В ЧелГУ 27 марта презентовали открытый факультет индустрии спорта и туризма. На нем будут готовить руководителей спортобъектов, инструкторов и экскурсоводов.

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Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) построит бассейн в Курчатовском районе города. Как заявил ректор Сергей Таскаев, объект начнут возводить после сдачи физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа). «Бассейна на Северо-Западе нет. Мы двигаемся в этом направлении. Сейчас у нас стоит задача сдать к началу нового учебного года ФОК и перейти на вторую стадию — строительство бассейна», — пояснил Таскаев. Таскаев подчеркнул, что оба объекта будут доступны не только студентам, но и всем челябинцам. По такой же системе уже работают построенная на средства ЧелГУ лыже-роллерная трасса и воркаут-зона. Открыта для приема и хоккейная коробка, возведенная в рамках совместного проекта с хоккейным клубом «Трактор» и Русской медной компанией. По сведениям руководителя, для занятий на площадках жители приезжают со всех районов Челябинска. В ЧелГУ 27 марта презентовали открытый факультет индустрии спорта и туризма. На нем будут готовить руководителей спортобъектов, инструкторов и экскурсоводов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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