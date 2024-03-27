Таскаев: ЧелГУ построит бассейн для студентов и всех челябинцев

Бассейн начнут строить после сдачи ФОКа Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) построит бассейн в Курчатовском районе города. Как заявил ректор Сергей Таскаев, объект начнут возводить после сдачи физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа).

«Бассейна на Северо-Западе нет. Мы двигаемся в этом направлении. Сейчас у нас стоит задача сдать к началу нового учебного года ФОК и перейти на вторую стадию — строительство бассейна», — пояснил Таскаев.

Таскаев подчеркнул, что оба объекта будут доступны не только студентам, но и всем челябинцам. По такой же системе уже работают построенная на средства ЧелГУ лыже-роллерная трасса и воркаут-зона. Открыта для приема и хоккейная коробка, возведенная в рамках совместного проекта с хоккейным клубом «Трактор» и Русской медной компанией. По сведениям руководителя, для занятий на площадках жители приезжают со всех районов Челябинска.

В ЧелГУ 27 марта презентовали открытый факультет индустрии спорта и туризма. На нем будут готовить руководителей спортобъектов, инструкторов и экскурсоводов.