Пермяки победили на молодежном театральном фестивале. Фото

27 марта 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

Пермский театр занял первое место на фестивале Фото: Илья Московец © URA.RU Представители Пермского края победили на фестивале детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Наши ребята победили на фестивале детских и молодежных театральных коллективов „Театральное Приволжье“. В номинации „Лучший детский спектакль“ Первое место с постановкой „Крылья“ заняла студия творческого развития детей „Оперение/соль“ Пермского дома народного творчества „Губерния“», — отметил в посте Махонин. Махонин подчеркнул, что награды фестиваля за актерское мастерство получили Арсений Анянов и Василиса Помелова. Он добавил, что Михаил Шибанов взял призы за лучшую режиссерскую работу и музыкальное оформление среди детских театров. Пермяки получили первое место на фестивале молодежных театров telegram-канал Дмитрия Махонина Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители Пермского края победили на фестивале детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Наши ребята победили на фестивале детских и молодежных театральных коллективов „Театральное Приволжье“. В номинации „Лучший детский спектакль“ Первое место с постановкой „Крылья“ заняла студия творческого развития детей „Оперение/соль“ Пермского дома народного творчества „Губерния“», — отметил в посте Махонин. Махонин подчеркнул, что награды фестиваля за актерское мастерство получили Арсений Анянов и Василиса Помелова. Он добавил, что Михаил Шибанов взял призы за лучшую режиссерскую работу и музыкальное оформление среди детских театров.