Пермяки победили на молодежном театральном фестивале. Фото

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Клипарт. Челябинская область, театр, грусть, маски, тоска, печаль
Пермский театр занял первое место на фестивале Фото:

Представители Пермского края победили на фестивале детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Наши ребята победили на фестивале детских и молодежных театральных коллективов „Театральное Приволжье“. В номинации „Лучший детский спектакль“ Первое место с постановкой „Крылья“ заняла студия творческого развития детей „Оперение/соль“ Пермского дома народного творчества „Губерния“», — отметил в посте Махонин.

Махонин подчеркнул, что награды фестиваля за актерское мастерство получили Арсений Анянов и Василиса Помелова. Он добавил, что Михаил Шибанов взял призы за лучшую режиссерскую работу и музыкальное оформление среди детских театров.

Пермяки получили первое место на фестивале молодежных театров
Пермяки получили первое место на фестивале молодежных театров
Фото:

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Представители Пермского края победили на фестивале детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Наши ребята победили на фестивале детских и молодежных театральных коллективов „Театральное Приволжье“. В номинации „Лучший детский спектакль“ Первое место с постановкой „Крылья“ заняла студия творческого развития детей „Оперение/соль“ Пермского дома народного творчества „Губерния“», — отметил в посте Махонин. Махонин подчеркнул, что награды фестиваля за актерское мастерство получили Арсений Анянов и Василиса Помелова. Он добавил, что Михаил Шибанов взял призы за лучшую режиссерскую работу и музыкальное оформление среди детских театров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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