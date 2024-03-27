Представители Пермского края победили на фестивале детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
«Наши ребята победили на фестивале детских и молодежных театральных коллективов „Театральное Приволжье“. В номинации „Лучший детский спектакль“ Первое место с постановкой „Крылья“ заняла студия творческого развития детей „Оперение/соль“ Пермского дома народного творчества „Губерния“», — отметил в посте Махонин.
Махонин подчеркнул, что награды фестиваля за актерское мастерство получили Арсений Анянов и Василиса Помелова. Он добавил, что Михаил Шибанов взял призы за лучшую режиссерскую работу и музыкальное оформление среди детских театров.
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