Подоляк заявил о стагнации ВСУ на передовой

Подоляк обвинил Запад в стагнации украинских войск из-за нехватки оружия Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины находятся в стагнации на передовой. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. По его словам, сейчас ВСУ важно заниматься прорабатыванием сценария дальнейших действий на поле боя.

«Мы находимся в стагнации, необходимо прорабатывать сценарии, что нам нужно делать с точки зрения ресурсного обеспечения и информационной составляющей. Это нужно, чтобы усилить все-таки понимание у наших партнеров, что стагнация — это как раз удорожание боевых действий», — сказал он в эфире Радио NV (New Voice). По словам Подоляка, стагнация, в данном случае, является недостатком ресурсов для «эффективных наступательных действий» украинской армии.

ЕС ищет способы усилить военную поддержку Украины, сообщала газета Financial Times. Уточнялось, что Евросоюз рассматривает возможность обхода одного из пунктов своего основополагающего договора. Кроме того, союзники Киева решает, кто сможет предоставить свои аэродромы для запуска истребителей F-16. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки F-16 Украине не изменят ход спецоперации и будут уничтожены силами ВС РФ.