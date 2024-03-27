27 марта 2024

Когда откроется четыре полосы на трассе М-5 от Челябинска до Миасса. Карта

Росавтодор: трасса М-5 в Челябинской области станет четырехполосной в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
Четыре полосы на участке ремонта трассы М-5 откроют до конца 2024 года Фото:

Трасса М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области станет четырехполосной до конца 2024 года. Строительные работы планируют завершить в июне, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Последние десять километров федеральной дороги между Челябинском и Миассом будут переведены в четырехполосное исполнение. Строительные работы на участке трассы М-5 „Урал“ км 1780 — км 1790 планируется завершить в июне текущего года», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре.

По прогнозам, время поездки из Челябинска в Миасс после окончания работ сократится минимум на полчаса. В марте на участке расчищается полоса отвода, устанавливаются водопропускные трубы и барьерные ограждения. Укладку дорожной одежды и укрепление обочин продолжат после потепления, когда температуры станут устойчивыми. В ноябре планируют закончить установку освещения, отметили в управлении.

Участок будет переведен в четырехполосное исполнение в 2024 году
Участок будет переведен в четырехполосное исполнение в 2024 году

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Трасса М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области станет четырехполосной до конца 2024 года. Строительные работы планируют завершить в июне, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Последние десять километров федеральной дороги между Челябинском и Миассом будут переведены в четырехполосное исполнение. Строительные работы на участке трассы М-5 „Урал“ км 1780 — км 1790 планируется завершить в июне текущего года», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре. По прогнозам, время поездки из Челябинска в Миасс после окончания работ сократится минимум на полчаса. В марте на участке расчищается полоса отвода, устанавливаются водопропускные трубы и барьерные ограждения. Укладку дорожной одежды и укрепление обочин продолжат после потепления, когда температуры станут устойчивыми. В ноябре планируют закончить установку освещения, отметили в управлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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