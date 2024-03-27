Трасса М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области станет четырехполосной до конца 2024 года. Строительные работы планируют завершить в июне, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Последние десять километров федеральной дороги между Челябинском и Миассом будут переведены в четырехполосное исполнение. Строительные работы на участке трассы М-5 „Урал“ км 1780 — км 1790 планируется завершить в июне текущего года», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре.
По прогнозам, время поездки из Челябинска в Миасс после окончания работ сократится минимум на полчаса. В марте на участке расчищается полоса отвода, устанавливаются водопропускные трубы и барьерные ограждения. Укладку дорожной одежды и укрепление обочин продолжат после потепления, когда температуры станут устойчивыми. В ноябре планируют закончить установку освещения, отметили в управлении.
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