Двух экс-судей из Ингушетии обвиняют во взятке от террориста

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Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
Задержанных доставят в Москву для ходатайства в Басманном районном суде об их аресте Фото:

В Ингушетии задержали экс-судью Верховного суда республики Сергея Бойчука и бывшего председателя Магасского райсуда Магомеда Аушева. Оба подозреваются в получении взятки от бизнесмена Адама Картоева и вынесении решений в пользу участников запрещенного в России религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева. Об этом сообщает «Коммерсант». Задержан также и Адам Картоев.

«Сотрудники ФСБ задержали экс-судью Верховного суда Ингушетии Сергея Бойчука и бывшего председателя Магасского райсуда той же республики Магомеда Аушева», — сообщает источник. По версии следствия, судьи получили взятку от бизнесмена Адама Картоева и вынесли несколько решений в пользу участников признанной террористической и запрещенной в России группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева.

Как пишет издание, задержанных намерены доставить в Москву и ходатайствовать в Басманном районном суде об их аресте. По версии следствия, Аушев, будучи руководителем суда и председателем Совета судей, по просьбе бизнесмена Картоева поручил судье Бойчуку пересмотреть уголовное дело его племенника Магомеда Арапиева, который был осужден за изготовление и распространение детской порнографии. Судья Бойчук заменил Арапиеву лишение свободы обязательными работами.

В уголовном деле, возбужденном на экс-судей, имеются и другие эпизоды вменяемых им преступлений. Источник отмечает также, что Аушев и Бойчук досрочно освобождены от исполнения судейских обязанностей в ноябре и декабре прошлого года за совершение дисциплинарных проступков.

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В Ингушетии задержали экс-судью Верховного суда республики Сергея Бойчука и бывшего председателя Магасского райсуда Магомеда Аушева. Оба подозреваются в получении взятки от бизнесмена Адама Картоева и вынесении решений в пользу участников запрещенного в России религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева. Об этом сообщает «Коммерсант». Задержан также и Адам Картоев. «Сотрудники ФСБ задержали экс-судью Верховного суда Ингушетии Сергея Бойчука и бывшего председателя Магасского райсуда той же республики Магомеда Аушева», — сообщает источник. По версии следствия, судьи получили взятку от бизнесмена Адама Картоева и вынесли несколько решений в пользу участников признанной террористической и запрещенной в России группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева. Как пишет издание, задержанных намерены доставить в Москву и ходатайствовать в Басманном районном суде об их аресте. По версии следствия, Аушев, будучи руководителем суда и председателем Совета судей, по просьбе бизнесмена Картоева поручил судье Бойчуку пересмотреть уголовное дело его племенника Магомеда Арапиева, который был осужден за изготовление и распространение детской порнографии. Судья Бойчук заменил Арапиеву лишение свободы обязательными работами. В уголовном деле, возбужденном на экс-судей, имеются и другие эпизоды вменяемых им преступлений. Источник отмечает также, что Аушев и Бойчук досрочно освобождены от исполнения судейских обязанностей в ноябре и декабре прошлого года за совершение дисциплинарных проступков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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