Зеленский: несколько Patriot защитят украинскую промышленность

29 марта 2024 в 00:20 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский уверен, что пять-семь ПВО Patriot «разблокируют небо» Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несколько систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot смогут защитить промышленные предприятия Украины, считает украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, именно эти ПВО Киев просил у США. «Пять-семь систем ПВО Patriot от США защитят индустриальные платформы на Украине. Чтобы мы могли работать. Они разблокируют небо, будут шаги вперед», — заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 марта потребовал от Запада передать Киеву американские Patriot, передает RT. Он заявил, что единственный способ отразить модернизированные управляемые авиабомбы России — данная система ПВО. Он также сказал, что у ВСУ нет достаточного количества вооружения, чтобы продолжать бороться с РФ, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несколько систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot смогут защитить промышленные предприятия Украины, считает украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, именно эти ПВО Киев просил у США. «Пять-семь систем ПВО Patriot от США защитят индустриальные платформы на Украине. Чтобы мы могли работать. Они разблокируют небо, будут шаги вперед», — заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 марта потребовал от Запада передать Киеву американские Patriot, передает RT. Он заявил, что единственный способ отразить модернизированные управляемые авиабомбы России — данная система ПВО. Он также сказал, что у ВСУ нет достаточного количества вооружения, чтобы продолжать бороться с РФ, передает «Царьград».