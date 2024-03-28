28 марта 2024

Зеленский: несколько Patriot защитят украинскую промышленность

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский уверен, что пять-семь ПВО Patriot «разблокируют небо» Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Несколько систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot смогут защитить промышленные предприятия Украины, считает украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, именно эти ПВО Киев просил у США.

«Пять-семь систем ПВО Patriot от США защитят индустриальные платформы на Украине. Чтобы мы могли работать. Они разблокируют небо, будут шаги вперед», — заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 марта потребовал от Запада передать Киеву американские Patriot, передает RT. Он заявил, что единственный способ отразить модернизированные управляемые авиабомбы России — данная система ПВО. Он также сказал, что у ВСУ нет достаточного количества вооружения, чтобы продолжать бороться с РФ, передает «Царьград».

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Несколько систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot смогут защитить промышленные предприятия Украины, считает украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, именно эти ПВО Киев просил у США. «Пять-семь систем ПВО Patriot от США защитят индустриальные платформы на Украине. Чтобы мы могли работать. Они разблокируют небо, будут шаги вперед», — заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 марта потребовал от Запада передать Киеву американские Patriot, передает RT. Он заявил, что единственный способ отразить модернизированные управляемые авиабомбы России — данная система ПВО. Он также сказал, что у ВСУ нет достаточного количества вооружения, чтобы продолжать бороться с РФ, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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