Прокуратура наказала руководство «Ленты» в ХМАО за котельные в торговых комплексах

Руководство «Ленты» в Сургуте получило административное дело из-за котельных

29 марта 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Руководство «Ленты» в Сургуте получило административное дело из-за котельных Фото: Сергей Русанов © URA.RU Природоохранная прокуратура завела административное дело на руководство «Ленты» в Сургуте (ХМАО) из-за котельных, которые входят в состав торговых комплексов. Взрывоопасные объекты эксплуатировали с нарушением условий лицензии. «Природоохранная прокуратура установила, что торговая сеть ООО „Лента“ на территории г. Сургута осуществляла эксплуатацию котельных, входящих в состав торговых комплексов, с нарушением условий лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов: котельные не были включены в перечень адресов осуществления лицензируемого вида деятельности. Природоохранный прокурор возбудил производство по делу об административном правонарушении в отношении ответственного должностного лица», — указано в публикации прокуратуры ХМАО на официальном сайте ведомства. Прокуратура направила материалы дела в арбитражный суд. Судья постановил привлечь виновных к административной ответственности. Руководство «Ленты» устранило нарушения, переоформив лицензии на котельные. Ранее URA.RU исало, что в Сургуте на месте гипермаркета «О’КЕЙ» открыли магазин «Лента». После ухода сетевого гиганта торговые площади в ТЦ «Сити Молл» пустовали несколько месяцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Природоохранная прокуратура завела административное дело на руководство «Ленты» в Сургуте (ХМАО) из-за котельных, которые входят в состав торговых комплексов. Взрывоопасные объекты эксплуатировали с нарушением условий лицензии. «Природоохранная прокуратура установила, что торговая сеть ООО „Лента“ на территории г. Сургута осуществляла эксплуатацию котельных, входящих в состав торговых комплексов, с нарушением условий лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов: котельные не были включены в перечень адресов осуществления лицензируемого вида деятельности. Природоохранный прокурор возбудил производство по делу об административном правонарушении в отношении ответственного должностного лица», — указано в публикации прокуратуры ХМАО на официальном сайте ведомства. Прокуратура направила материалы дела в арбитражный суд. Судья постановил привлечь виновных к административной ответственности. Руководство «Ленты» устранило нарушения, переоформив лицензии на котельные. Ранее URA.RU исало, что в Сургуте на месте гипермаркета «О’КЕЙ» открыли магазин «Лента». После ухода сетевого гиганта торговые площади в ТЦ «Сити Молл» пустовали несколько месяцев.