28 марта 2024

Прокуратура наказала руководство «Ленты» в ХМАО за котельные в торговых комплексах

Руководство «Ленты» в Сургуте получило административное дело из-за котельных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, гипермаркет лента, тц лента
Руководство «Ленты» в Сургуте получило административное дело из-за котельных Фото:

Природоохранная прокуратура завела административное дело на руководство «Ленты» в Сургуте (ХМАО) из-за котельных, которые входят в состав торговых комплексов. Взрывоопасные объекты эксплуатировали с нарушением условий лицензии.

«Природоохранная прокуратура установила, что торговая сеть ООО „Лента“ на территории г. Сургута осуществляла эксплуатацию котельных, входящих в состав торговых комплексов, с нарушением условий лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов: котельные не были включены в перечень адресов осуществления лицензируемого вида деятельности. Природоохранный прокурор возбудил производство по делу об административном правонарушении в отношении ответственного должностного лица», — указано в публикации прокуратуры ХМАО на официальном сайте ведомства.

Прокуратура направила материалы дела в арбитражный суд. Судья постановил привлечь виновных к административной ответственности. Руководство «Ленты» устранило нарушения, переоформив лицензии на котельные.

Ранее URA.RU исало, что в Сургуте на месте гипермаркета «О’КЕЙ» открыли магазин «Лента». После ухода сетевого гиганта торговые площади в ТЦ «Сити Молл» пустовали несколько месяцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Природоохранная прокуратура завела административное дело на руководство «Ленты» в Сургуте (ХМАО) из-за котельных, которые входят в состав торговых комплексов. Взрывоопасные объекты эксплуатировали с нарушением условий лицензии. «Природоохранная прокуратура установила, что торговая сеть ООО „Лента“ на территории г. Сургута осуществляла эксплуатацию котельных, входящих в состав торговых комплексов, с нарушением условий лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов: котельные не были включены в перечень адресов осуществления лицензируемого вида деятельности. Природоохранный прокурор возбудил производство по делу об административном правонарушении в отношении ответственного должностного лица», — указано в публикации прокуратуры ХМАО на официальном сайте ведомства. Прокуратура направила материалы дела в арбитражный суд. Судья постановил привлечь виновных к административной ответственности. Руководство «Ленты» устранило нарушения, переоформив лицензии на котельные. Ранее URA.RU исало, что в Сургуте на месте гипермаркета «О’КЕЙ» открыли магазин «Лента». После ухода сетевого гиганта торговые площади в ТЦ «Сити Молл» пустовали несколько месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...