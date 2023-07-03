03 июля 2023

В Сургуте вместо магазина «О’КЕЙ» откроется гипермаркет «Лента»

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, супермаркет, магазин, лента
После ухода «О’КЕЙ» прошло три месяца Фото:

В Сургуте после ухода сетевого гиганта «О’КЕЙ» торговые площади в ТЦ «Сити Молл» занял гипермаркет «Лента». Сообщение об открытии нового магазина пришло жителям города через мобильное приложение компании.

После ухода торговой сети «О’КЕЙ» помещения были закрыты больше трех месяцев. «Ура! 5 июля — открытие нового магазина „Гипер Лента“. По адресу: Югорский тракт, 38 (ТЦ „Сити Молл“)», — указано в сообщении.

Судя по данным мобильного приложения «Лента», магазин уже работает. График — с 8 утра до полуночи. За уточнениями журналист обратился к руководству регионального отделения торговой сети «Лента», но руководитель не ответил на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО обвинили «Ленту» в черном маркетинге. Югорчане сообщили, что продавцы используют уловки, позволяющие наживаться на невнимательности покупателей.

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В Сургуте после ухода сетевого гиганта «О’КЕЙ» торговые площади в ТЦ «Сити Молл» занял гипермаркет «Лента». Сообщение об открытии нового магазина пришло жителям города через мобильное приложение компании. После ухода торговой сети «О’КЕЙ» помещения были закрыты больше трех месяцев. «Ура! 5 июля — открытие нового магазина „Гипер Лента“. По адресу: Югорский тракт, 38 (ТЦ „Сити Молл“)», — указано в сообщении. Судя по данным мобильного приложения «Лента», магазин уже работает. График — с 8 утра до полуночи. За уточнениями журналист обратился к руководству регионального отделения торговой сети «Лента», но руководитель не ответил на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО обвинили «Ленту» в черном маркетинге. Югорчане сообщили, что продавцы используют уловки, позволяющие наживаться на невнимательности покупателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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