В Сургуте вместо магазина «О’КЕЙ» откроется гипермаркет «Лента»

04 июля 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

После ухода «О’КЕЙ» прошло три месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте после ухода сетевого гиганта «О’КЕЙ» торговые площади в ТЦ «Сити Молл» занял гипермаркет «Лента». Сообщение об открытии нового магазина пришло жителям города через мобильное приложение компании. После ухода торговой сети «О’КЕЙ» помещения были закрыты больше трех месяцев. «Ура! 5 июля — открытие нового магазина „Гипер Лента“. По адресу: Югорский тракт, 38 (ТЦ „Сити Молл“)», — указано в сообщении. Судя по данным мобильного приложения «Лента», магазин уже работает. График — с 8 утра до полуночи. За уточнениями журналист обратился к руководству регионального отделения торговой сети «Лента», но руководитель не ответил на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО обвинили «Ленту» в черном маркетинге. Югорчане сообщили, что продавцы используют уловки, позволяющие наживаться на невнимательности покупателей.

В Сургуте после ухода сетевого гиганта «О’КЕЙ» торговые площади в ТЦ «Сити Молл» занял гипермаркет «Лента». Сообщение об открытии нового магазина пришло жителям города через мобильное приложение компании. После ухода торговой сети «О’КЕЙ» помещения были закрыты больше трех месяцев. «Ура! 5 июля — открытие нового магазина „Гипер Лента“. По адресу: Югорский тракт, 38 (ТЦ „Сити Молл“)», — указано в сообщении. Судя по данным мобильного приложения «Лента», магазин уже работает. График — с 8 утра до полуночи. За уточнениями журналист обратился к руководству регионального отделения торговой сети «Лента», но руководитель не ответил на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО обвинили «Ленту» в черном маркетинге. Югорчане сообщили, что продавцы используют уловки, позволяющие наживаться на невнимательности покупателей.