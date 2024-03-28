Аферисты убедили пермячку, что она перевела 3,5 млн рублей на поддержку ВСУ

Сотрудница одного из вузов Перми отдала мошенникам 3,5 млн рублей. Аферисты позвонили 54-летней женщине по телефону и сообщили, что если она не переведет эти деньги на «безопасный счет», их потратят на поддержку ВСУ.
«С женщиной связались „специалист Росфинмониторинга“ и „сотрудник следственного комитета“ и пояснили, что на ее имя взяты кредиты в различных банках России и все денежные средства направлены на содержание вооруженных сил Украины. Для остановки незаконных операций аферисты убедили пермячку оформить кредиты и перевести их на „безопасный счет“. В результате обмана женщина лишилась порядка 3,5 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Уточняется, что мошенники действовали по обычному сценарию. Сначала аферист позвонил ей по телефону и представился сотрудником сервиса «Мои документы». Он предупредил, что к ее аккаунту на Госуслугах пытаются привязать другой номер телефона. Потом через мессенджер ей написали «специалист Росфинмониторинга» и «сотрудник следственного комитета». Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.
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