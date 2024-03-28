28 марта 2024

Аферисты убедили пермячку, что она перевела 3,5 млн рублей на поддержку ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Телефон и деньги, сотовый, телефон, мошенник, мобильник, безопасность, купюра, пять тысяч, финансы, наличные, мошенничество
Пермячка отдала аферистам 3,5 млн рублей Фото:

Сотрудница одного из вузов Перми отдала мошенникам 3,5 млн рублей. Аферисты позвонили 54-летней женщине по телефону и сообщили, что если она не переведет эти деньги на «безопасный счет», их потратят на поддержку ВСУ.

«С женщиной связались „специалист Росфинмониторинга“ и „сотрудник следственного комитета“ и пояснили, что на ее имя взяты кредиты в различных банках России и все денежные средства направлены на содержание вооруженных сил Украины. Для остановки незаконных операций аферисты убедили пермячку оформить кредиты и перевести их на „безопасный счет“. В результате обмана женщина лишилась порядка 3,5 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Уточняется, что мошенники действовали по обычному сценарию. Сначала аферист позвонил ей по телефону и представился сотрудником сервиса «Мои документы». Он предупредил, что к ее аккаунту на Госуслугах пытаются привязать другой номер телефона. Потом через мессенджер ей написали «специалист Росфинмониторинга» и «сотрудник следственного комитета». Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

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Сотрудница одного из вузов Перми отдала мошенникам 3,5 млн рублей. Аферисты позвонили 54-летней женщине по телефону и сообщили, что если она не переведет эти деньги на «безопасный счет», их потратят на поддержку ВСУ. «С женщиной связались „специалист Росфинмониторинга“ и „сотрудник следственного комитета“ и пояснили, что на ее имя взяты кредиты в различных банках России и все денежные средства направлены на содержание вооруженных сил Украины. Для остановки незаконных операций аферисты убедили пермячку оформить кредиты и перевести их на „безопасный счет“. В результате обмана женщина лишилась порядка 3,5 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Уточняется, что мошенники действовали по обычному сценарию. Сначала аферист позвонил ей по телефону и представился сотрудником сервиса «Мои документы». Он предупредил, что к ее аккаунту на Госуслугах пытаются привязать другой номер телефона. Потом через мессенджер ей написали «специалист Росфинмониторинга» и «сотрудник следственного комитета». Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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