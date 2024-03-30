В Нижневартовске (ХМАО) вечером 30 марта на перекрестке улиц 60 лет Октября и проспекта Победы водитель объехал по встречной полосе несколько машин, проехал до перекрестка на красный сигнал светофора, а затем сдал назад. В итоге он задел стоящее на дороге авто. О странном поведении вартовчанина рассказали очевидцы в соцсети.
«30 марта около 19:30 у перекрестка 60 лет Октября и проспекта Победы произошло очень странное ДТП. Водитель легкового автомобиля проехал на красный свет по встречке, остановился на перекрестке и сдал назад. В результате он несильно задел другую машину», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».
В соцсети уточняется, что после прибытия на место ДТП правоохранителей, водитель был задержан, а автомобиль забрал эвакуатор. Предположительно, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.
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