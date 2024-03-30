30 марта 2024
29 марта 2024

В ХМАО неадекватный водитель спровоцировал ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация автомобилей. Тюмень, эвакуатор, эвакуаторщики, эвакуация машины
Автомобиль виновника ДТП увез эвакуатор Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 30 марта на перекрестке улиц 60 лет Октября и проспекта Победы водитель объехал по встречной полосе несколько машин, проехал до перекрестка на красный сигнал светофора, а затем сдал назад. В итоге он задел стоящее на дороге авто. О странном поведении вартовчанина рассказали очевидцы в соцсети.

«30 марта около 19:30 у перекрестка 60 лет Октября и проспекта Победы произошло очень странное ДТП. Водитель легкового автомобиля проехал на красный свет по встречке, остановился на перекрестке и сдал назад. В результате он несильно задел другую машину», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».

В соцсети уточняется, что после прибытия на место ДТП правоохранителей, водитель был задержан, а автомобиль забрал эвакуатор. Предположительно, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) вечером 30 марта на перекрестке улиц 60 лет Октября и проспекта Победы водитель объехал по встречной полосе несколько машин, проехал до перекрестка на красный сигнал светофора, а затем сдал назад. В итоге он задел стоящее на дороге авто. О странном поведении вартовчанина рассказали очевидцы в соцсети. «30 марта около 19:30 у перекрестка 60 лет Октября и проспекта Победы произошло очень странное ДТП. Водитель легкового автомобиля проехал на красный свет по встречке, остановился на перекрестке и сдал назад. В результате он несильно задел другую машину», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». В соцсети уточняется, что после прибытия на место ДТП правоохранителей, водитель был задержан, а автомобиль забрал эвакуатор. Предположительно, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...