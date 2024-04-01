В ДТП с иномаркой и УАЗом на трассе под Пермью пострадала пассажирка

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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
Женщине потребовалась помощь медиков Фото:

В результате столкновения автомобилей Omoda С5 и УАЗ Patriot на трассе под Пермью пострадала пассажирка иномарки. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло днем 1 апреля в Осинском округе на автодороге Болгары — Юго-Камский.

«По предварительным данным, на 86-м километре трассы водитель УАЗ Patriot, объезжая дорожных рабочих, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение Omoda С5. В результате пострадал пассажир иномарки — женщина 1965 года рождения. Ей была оказана необходимая медпомощь», — пояснили полицейские изданию perm.aif.ru.

По факту дорожного пришествия проводится проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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В результате столкновения автомобилей Omoda С5 и УАЗ Patriot на трассе под Пермью пострадала пассажирка иномарки. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло днем 1 апреля в Осинском округе на автодороге Болгары — Юго-Камский. «По предварительным данным, на 86-м километре трассы водитель УАЗ Patriot, объезжая дорожных рабочих, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение Omoda С5. В результате пострадал пассажир иномарки — женщина 1965 года рождения. Ей была оказана необходимая медпомощь», — пояснили полицейские изданию perm.aif.ru. По факту дорожного пришествия проводится проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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