В ДТП с иномаркой и УАЗом на трассе под Пермью пострадала пассажирка

Женщине потребовалась помощь медиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В результате столкновения автомобилей Omoda С5 и УАЗ Patriot на трассе под Пермью пострадала пассажирка иномарки. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло днем 1 апреля в Осинском округе на автодороге Болгары — Юго-Камский.

«По предварительным данным, на 86-м километре трассы водитель УАЗ Patriot, объезжая дорожных рабочих, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение Omoda С5. В результате пострадал пассажир иномарки — женщина 1965 года рождения. Ей была оказана необходимая медпомощь», — пояснили полицейские изданию perm.aif.ru.

По факту дорожного пришествия проводится проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются.