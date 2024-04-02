В Великобритании предположили, как бы спецслужбы вели себя с террористами из «Крокуса»

Times: Запад, после задержания террористов из «Крокуса», посадил бы их за чай

02 апреля 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

На Западе с террористами бы спецслужбы вели себя мягче, по сравнению с РФ, считает Джереми Кларксон Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Журналист The Times Джереми Кларксон порассуждал на тему того, как западные спецслужбы могли бы взаимодействовать с террористами, если бы те устроили теракт такого масштаба, как в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он иронично пришел к выводу, что скорее всего тех бы посадили за стол для переговоров, вручив чашку чая. Возможно им бы еще и заплатили за информацию, добавил журналист. «Проверни они свой теракт в каком-нибудь в Норвидже (Англия), Осло (Норвегия) или Зальцбурге (Австрия), было бы логично предположить, что после ареста [террористов] власти [их] спросят, кто был этот таинственный некто [заказчик и организатор теракта]. И не менее логично, что они скажут: „Знать не знаем“. А потом было бы разбирательство, где бы после долгих пересудов о душевном здоровье и правах человека им бы дали по дому и немного денег в придачу. <…> Все, что они [власти Запада] могут, — это угостить его [преступника] чашечкой чая», — высказался Джереми Кларксон в материале The Times. Он подчеркнул, что относится с симпатией к российским службам, которые взаимодействуют с преступниками жестче. В связи с этим, им удается эффективнее собирать информацию, которая поможет расследовать преступления, а также предотвращать другие. Теракт в «Крокусе» состоялся 22 марта. Четверо террористов ворвались в помещение концертного зала и начали массовый расстрел. В ходе трагедии погибли 144 человека по официальным данным. Исполнители были пойманы по горячим следам. Они были арестованы 24 марта. Президент России Владимир Путин был на постоянной связи с руководством силовых структур, передает «Национальная служба новостей». Расследование продолжается. Уже задержан десятый фигурант дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист The Times Джереми Кларксон порассуждал на тему того, как западные спецслужбы могли бы взаимодействовать с террористами, если бы те устроили теракт такого масштаба, как в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он иронично пришел к выводу, что скорее всего тех бы посадили за стол для переговоров, вручив чашку чая. Возможно им бы еще и заплатили за информацию, добавил журналист. «Проверни они свой теракт в каком-нибудь в Норвидже (Англия), Осло (Норвегия) или Зальцбурге (Австрия), было бы логично предположить, что после ареста [террористов] власти [их] спросят, кто был этот таинственный некто [заказчик и организатор теракта]. И не менее логично, что они скажут: „Знать не знаем“. А потом было бы разбирательство, где бы после долгих пересудов о душевном здоровье и правах человека им бы дали по дому и немного денег в придачу. <…> Все, что они [власти Запада] могут, — это угостить его [преступника] чашечкой чая», — высказался Джереми Кларксон в материале The Times. Он подчеркнул, что относится с симпатией к российским службам, которые взаимодействуют с преступниками жестче. В связи с этим, им удается эффективнее собирать информацию, которая поможет расследовать преступления, а также предотвращать другие. Теракт в «Крокусе» состоялся 22 марта. Четверо террористов ворвались в помещение концертного зала и начали массовый расстрел. В ходе трагедии погибли 144 человека по официальным данным. Исполнители были пойманы по горячим следам. Они были арестованы 24 марта. Президент России Владимир Путин был на постоянной связи с руководством силовых структур, передает «Национальная служба новостей». Расследование продолжается. Уже задержан десятый фигурант дела.