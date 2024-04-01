В Перми осудят таможенника, присвоившего бюджетные деньги

Пермяк присвоил себе 21 тысячу рублей
В Перми сотрудники следственного комитета закончили расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении работника таможни. Его обвиняют в хищении 21 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
«Оперуполномоченный Пермской таможни со 2 июля 2021 года по 23 декабря 2023 года похитил денежные средства, принадлежащие Пермской таможне, в сумме 21 000 рублей. Он распорядился ими по своему усмотрению», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что деньги злоумышленник похитил путем обмана. Дело направили на рассмотрение в суд.
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