01 апреля 2024

В Перми осудят таможенника, присвоившего бюджетные деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Еленой Лопаевой. Пермь, приговор, папка, судья, суд, вынесение вердикта
Пермяк присвоил себе 21 тысячу рублей Фото:

В Перми сотрудники следственного комитета закончили расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении работника таможни. Его обвиняют в хищении 21 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«Оперуполномоченный Пермской таможни со 2 июля 2021 года по 23 декабря 2023 года похитил денежные средства, принадлежащие Пермской таможне, в сумме 21 000 рублей. Он распорядился ими по своему усмотрению», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что деньги злоумышленник похитил путем обмана. Дело направили на рассмотрение в суд.

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В Перми сотрудники следственного комитета закончили расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении работника таможни. Его обвиняют в хищении 21 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «Оперуполномоченный Пермской таможни со 2 июля 2021 года по 23 декабря 2023 года похитил денежные средства, принадлежащие Пермской таможне, в сумме 21 000 рублей. Он распорядился ими по своему усмотрению», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что деньги злоумышленник похитил путем обмана. Дело направили на рассмотрение в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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