Пермские «дочки» «Газпрома» в десятки раз увеличили прибыль

Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» по итогам 2023 года улучшили финансовые показатели. Годовая прибыль предприятий увеличилась, по сравнению с 2022 годом, в десятки раз.
«АО „Газпром газораспределение Пермь“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка предприятия — 5,3 млрд рублей, чистая прибыль — 383,3 млн рублей», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Годом ранее выручка предприятия составляла 4,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 17 млн рублей.
Выручка OOO «Газпром межрегионгаз Пермь» в 2023 году составила 22,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 114,4 млн рублей. В 2022 году предприятие фиксировало выручку в 22,6 млрд рублей, а чистую прибыль — в 3,5 млн рублей. ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» занимается поставками природного газа потребителям на территории Прикамья. «АО «Газпром газораспределение Пермь» отвечает за транспортировку голубого топлива.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» по итогам 2023 года улучшили финансовые показатели. Годовая прибыль предприятий увеличилась, по сравнению с 2022 годом, в десятки раз. «АО „Газпром газораспределение Пермь“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка предприятия — 5,3 млрд рублей, чистая прибыль — 383,3 млн рублей», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Годом ранее выручка предприятия составляла 4,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 17 млн рублей. Выручка OOO «Газпром межрегионгаз Пермь» в 2023 году составила 22,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 114,4 млн рублей. В 2022 году предприятие фиксировало выручку в 22,6 млрд рублей, а чистую прибыль — в 3,5 млн рублей. ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» занимается поставками природного газа потребителям на территории Прикамья. «АО «Газпром газораспределение Пермь» отвечает за транспортировку голубого топлива.