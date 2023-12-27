УФАС проверяет пермских газовиков из-за жалоб на повышение цен

Пермское управление ФАС по жалобам жителей края начало проверять обоснованность повышения цен на обслуживание газового оборудования на 2024 год. Проверка проводится в отношении АО «Газпром газораспределение Пермь», которое является в этой сфере услуг монополистом.
«Пермское УФАС приступило к проверке обоснованности ценообразования на услуги. Цены на них газораспределительные организации устанавливают сами, используя при расчете методические указания Минстроя РФ. Для выявления причин повышения цен ведомство направило АО „Газпром газораспределение Пермь“ запрос пояснений и документов, подтверждающих калькуляцию затрат и рентабельности», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
При выявлении в действиях АО «Газпром газораспределение Пермь» признаков установления монопольно высокой цены будет принято решение о возбуждении антимонопольного дела. В этом случае компанию могу оштрафовать.
Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС возбудило дело в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Причиной послужило резкое повышение цен на автомобильное топливо на АЗС этой компании.
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