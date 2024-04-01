Житель Сургута чудом остался жив после разборок с бывшим мужем девушки и его братом

Сургутянин Петр Лобков стал жертвой нападения двух человек, один из которых нанес ему пять ножевых ранений. Полиция возбудила уголовное дело по статьям УК РФ «причинение легких телесных повреждений» и «угроза убийством».
«Я стал жертвой нападения двух человек, бывшего мужа моей девушки, Вадима, и его брата, Анатолия. Получил более пяти ножевых ранений», — рассказал Петр журналисту URA.RU.
Конфликт на почве ревности произошел 16 марта. Вадим назначил Петру встречу, на которую привел с собой своего брата Анатолия. По словам Петра, Анатолий схватил его за руки, а Вадим наносил удары ножом: три в грудь и два в шею, а также он порезал все четыре колеса автомобиля потерпевшего. Нападавших спугнули случайные прохожие. Петр позвонил друзьям, в полицию и медицинскую бригаду. Врачи оказали мужчине первую помощь и госпитализировали.
«Уже в больнице я узнал, что Анатолий является сыном одного из сотрудников полиции. Меня никто не опрашивал по факту ножевых ранений. Только после того, как я написал жалобу на бездействие сотрудников полиции в следственный комитет и прокуратуру, ко мне пришел дежурный участковый», — рассказал Петр. Югорчанин просит передать дело на расследование в СК.
В пресс-службе УМВД URA.RU сообщили, что уголовное дело заведено и находится в производстве, а отец одного из нападавших уже несколько лет не является сотрудником полиции и находится на пенсии.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте мужчина убил брата ради девушки. Материалы дела направлены в суд.
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