Житель Сургута чудом остался жив после разборок с бывшим мужем девушки и его братом

В ХМАО двое мужчин едва не убили человека из-за ревности

02 апреля 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Двое нападавших едва не убили сургутянина Фото: Стас Этвеш © URA.RU Сургутянин Петр Лобков стал жертвой нападения двух человек, один из которых нанес ему пять ножевых ранений. Полиция возбудила уголовное дело по статьям УК РФ «причинение легких телесных повреждений» и «угроза убийством». «Я стал жертвой нападения двух человек, бывшего мужа моей девушки, Вадима, и его брата, Анатолия. Получил более пяти ножевых ранений», — рассказал Петр журналисту URA.RU. Конфликт на почве ревности произошел 16 марта. Вадим назначил Петру встречу, на которую привел с собой своего брата Анатолия. По словам Петра, Анатолий схватил его за руки, а Вадим наносил удары ножом: три в грудь и два в шею, а также он порезал все четыре колеса автомобиля потерпевшего. Нападавших спугнули случайные прохожие. Петр позвонил друзьям, в полицию и медицинскую бригаду. Врачи оказали мужчине первую помощь и госпитализировали. «Уже в больнице я узнал, что Анатолий является сыном одного из сотрудников полиции. Меня никто не опрашивал по факту ножевых ранений. Только после того, как я написал жалобу на бездействие сотрудников полиции в следственный комитет и прокуратуру, ко мне пришел дежурный участковый», — рассказал Петр. Югорчанин просит передать дело на расследование в СК. В пресс-службе УМВД URA.RU сообщили, что уголовное дело заведено и находится в производстве, а отец одного из нападавших уже несколько лет не является сотрудником полиции и находится на пенсии. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте мужчина убил брата ради девушки. Материалы дела направлены в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сургутянин Петр Лобков стал жертвой нападения двух человек, один из которых нанес ему пять ножевых ранений. Полиция возбудила уголовное дело по статьям УК РФ «причинение легких телесных повреждений» и «угроза убийством». «Я стал жертвой нападения двух человек, бывшего мужа моей девушки, Вадима, и его брата, Анатолия. Получил более пяти ножевых ранений», — рассказал Петр журналисту URA.RU. Конфликт на почве ревности произошел 16 марта. Вадим назначил Петру встречу, на которую привел с собой своего брата Анатолия. По словам Петра, Анатолий схватил его за руки, а Вадим наносил удары ножом: три в грудь и два в шею, а также он порезал все четыре колеса автомобиля потерпевшего. Нападавших спугнули случайные прохожие. Петр позвонил друзьям, в полицию и медицинскую бригаду. Врачи оказали мужчине первую помощь и госпитализировали. «Уже в больнице я узнал, что Анатолий является сыном одного из сотрудников полиции. Меня никто не опрашивал по факту ножевых ранений. Только после того, как я написал жалобу на бездействие сотрудников полиции в следственный комитет и прокуратуру, ко мне пришел дежурный участковый», — рассказал Петр. Югорчанин просит передать дело на расследование в СК. В пресс-службе УМВД URA.RU сообщили, что уголовное дело заведено и находится в производстве, а отец одного из нападавших уже несколько лет не является сотрудником полиции и находится на пенсии. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте мужчина убил брата ради девушки. Материалы дела направлены в суд.