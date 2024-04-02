02 апреля 2024

ХМАО в тройке регионов по количеству первоклассников

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1 сентября, Текслеры. Челябинск , гимназия, учеба, первый класс, школа, школьники, лицей, учебный год
В ХМАО было подано 16,6 тысяч заявлений на поступление в первый класс Фото:

В ХМАО в первый же день записи детей на поступление в школу было подано 16,6 тысяч заявлений. Такое количество соответствует третьему месту среди регионов России, рассказали в Минцифры.

«Топ регионов по поданным заявлениям. … Третье место: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 16,6 тысяч», — написано на сайте ведомства.

На первом месте расположилась Свердловская область. Там была установлена рекордная скорость подачи заявлений — 2,6 тысяч штук в секунду. На втором — Санкт-Петербург.

В 2024 году в сургутские школы поступит меньше первоклассников, чем обычно. По прогнозам главы департамента образования Сургута Ирины Замятиной, их количество снизится на 12%.

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В ХМАО в первый же день записи детей на поступление в школу было подано 16,6 тысяч заявлений. Такое количество соответствует третьему месту среди регионов России, рассказали в Минцифры. «Топ регионов по поданным заявлениям. … Третье место: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 16,6 тысяч», — написано на сайте ведомства. На первом месте расположилась Свердловская область. Там была установлена рекордная скорость подачи заявлений — 2,6 тысяч штук в секунду. На втором — Санкт-Петербург. В 2024 году в сургутские школы поступит меньше первоклассников, чем обычно. По прогнозам главы департамента образования Сургута Ирины Замятиной, их количество снизится на 12%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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