ХМАО в тройке регионов по количеству первоклассников

В ХМАО в первый же день записи детей на поступление в школу было подано 16,6 тысяч заявлений. Такое количество соответствует третьему месту среди регионов России, рассказали в Минцифры.
«Топ регионов по поданным заявлениям. … Третье место: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 16,6 тысяч», — написано на сайте ведомства.
На первом месте расположилась Свердловская область. Там была установлена рекордная скорость подачи заявлений — 2,6 тысяч штук в секунду. На втором — Санкт-Петербург.
В 2024 году в сургутские школы поступит меньше первоклассников, чем обычно. По прогнозам главы департамента образования Сургута Ирины Замятиной, их количество снизится на 12%.
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