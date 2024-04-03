Мишустин оценил госдолг России

Мишустин: текущий госдолг РФ является безопасным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин обсудил госдолг РФ на сегодня Фото:

Госдолг России в настоящий момент составляет 17%. Это приемлемый уровень, в отличие от других мировых держав. Он является безопасным. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Текущий безопасный уровень долга (отношение госдолга к ВВП) у нас где-то 17%. Посмотрите на наших, в кавычках, или бывших, или партнеров сегодняшних — там все совершенно по-другому обстоит», — сказал Михаил Мишустин, выступая во время ежегодного отчета работы правительства страны. Трансляцию провидит телеканал «Россия 24».

Ранее Минфин РФ пообещал направить на погашение госдолга 1,7 триллиона рублей в 2023 году. Повышение обслуживания государственного долга подчеркнул и премьер-министр страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госдолг России в настоящий момент составляет 17%. Это приемлемый уровень, в отличие от других мировых держав. Он является безопасным. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Текущий безопасный уровень долга (отношение госдолга к ВВП) у нас где-то 17%. Посмотрите на наших, в кавычках, или бывших, или партнеров сегодняшних — там все совершенно по-другому обстоит», — сказал Михаил Мишустин, выступая во время ежегодного отчета работы правительства страны. Трансляцию провидит телеканал «Россия 24». Ранее Минфин РФ пообещал направить на погашение госдолга 1,7 триллиона рублей в 2023 году. Повышение обслуживания государственного долга подчеркнул и премьер-министр страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...