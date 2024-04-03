Мишустин оценил госдолг России

Госдолг России в настоящий момент составляет 17%. Это приемлемый уровень, в отличие от других мировых держав. Он является безопасным. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Текущий безопасный уровень долга (отношение госдолга к ВВП) у нас где-то 17%. Посмотрите на наших, в кавычках, или бывших, или партнеров сегодняшних — там все совершенно по-другому обстоит», — сказал Михаил Мишустин, выступая во время ежегодного отчета работы правительства страны. Трансляцию провидит телеканал «Россия 24».
Ранее Минфин РФ пообещал направить на погашение госдолга 1,7 триллиона рублей в 2023 году. Повышение обслуживания государственного долга подчеркнул и премьер-министр страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.