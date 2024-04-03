Мишустин оценил госдолг России

Мишустин: текущий госдолг РФ является безопасным

03 апреля 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин обсудил госдолг РФ на сегодня Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдолг России в настоящий момент составляет 17%. Это приемлемый уровень, в отличие от других мировых держав. Он является безопасным. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Текущий безопасный уровень долга (отношение госдолга к ВВП) у нас где-то 17%. Посмотрите на наших, в кавычках, или бывших, или партнеров сегодняшних — там все совершенно по-другому обстоит», — сказал Михаил Мишустин, выступая во время ежегодного отчета работы правительства страны. Трансляцию провидит телеканал «Россия 24». Ранее Минфин РФ пообещал направить на погашение госдолга 1,7 триллиона рублей в 2023 году. Повышение обслуживания государственного долга подчеркнул и премьер-министр страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдолг России в настоящий момент составляет 17%. Это приемлемый уровень, в отличие от других мировых держав. Он является безопасным. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Текущий безопасный уровень долга (отношение госдолга к ВВП) у нас где-то 17%. Посмотрите на наших, в кавычках, или бывших, или партнеров сегодняшних — там все совершенно по-другому обстоит», — сказал Михаил Мишустин, выступая во время ежегодного отчета работы правительства страны. Трансляцию провидит телеканал «Россия 24». Ранее Минфин РФ пообещал направить на погашение госдолга 1,7 триллиона рублей в 2023 году. Повышение обслуживания государственного долга подчеркнул и премьер-министр страны.