В ХМАО полиция задержала мигрантов, поменявших имена для пересечения границы

04 апреля 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Полиция Нижневартовска задержала двух нелегалов, которые поменяли данные для пересечения границы Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске полицейские задержали двух мигрантов, которые поменяли имена и фамилии чтобы попасть на территорию России. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «Иностранный гражданин 1994 года рождения, которому на основании вынесенного судом постановления об административном выдворении запрещен въезд на территорию РФ с 2017 по 2020 год, с целью скрыть свои установочные данные для осуществления повторного въезда на территорию России, изменил свои фамилию и имя, также незаконно пересек государственную границу», — сообщает tg-канал «Полиция Югры». Также силовики задержали 20-летнюю женщину, которая была депортирована в марте 2023-го, а спустя год изменила данные и вновь приехала в Россию. В отношении нелегалов возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Им грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до четырех лет. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО во время рейда полиция задержала 10 мигрантов. Одному из них грозит выдворение из страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске полицейские задержали двух мигрантов, которые поменяли имена и фамилии чтобы попасть на территорию России. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «Иностранный гражданин 1994 года рождения, которому на основании вынесенного судом постановления об административном выдворении запрещен въезд на территорию РФ с 2017 по 2020 год, с целью скрыть свои установочные данные для осуществления повторного въезда на территорию России, изменил свои фамилию и имя, также незаконно пересек государственную границу», — сообщает tg-канал «Полиция Югры». Также силовики задержали 20-летнюю женщину, которая была депортирована в марте 2023-го, а спустя год изменила данные и вновь приехала в Россию. В отношении нелегалов возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Им грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до четырех лет. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО во время рейда полиция задержала 10 мигрантов. Одному из них грозит выдворение из страны.