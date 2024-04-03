В районе ХМАО из-за потепления перекроют ледовые переправы

С 5 апреля в Ханты-Мансийском районе из-за потепления перекроют ледовые переправы. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры».
«В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха и снижением несущей способности проезжей части сообщаем. 05.04.2024 г. будут закрыты зимние автомобильные дороги и ледовые переправы Ханты-Мансийского района», — передает tg-канал. Въезды в автозимники будут перекрыты искусственными заграждениями.
Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе ввели ограничения на зимниках из-за потепления. По ледовым переправам разрешено передвигаться автомобилям массой не более пяти тонн.
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