03 апреля 2024

В районе ХМАО из-за потепления перекроют ледовые переправы

В Ханты-Мансийском районе закроют ледовые переправы из-за потепления
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
В Ханты-Мансийском районе перекроют зимники из-за потепления Фото:

С 5 апреля в Ханты-Мансийском районе из-за потепления перекроют ледовые переправы. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры».

«В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха и снижением несущей способности проезжей части сообщаем. 05.04.2024 г. будут закрыты зимние автомобильные дороги и ледовые переправы Ханты-Мансийского района», — передает tg-канал. Въезды в автозимники будут перекрыты искусственными заграждениями.

Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе ввели ограничения на зимниках из-за потепления. По ледовым переправам разрешено передвигаться автомобилям массой не более пяти тонн.

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С 5 апреля в Ханты-Мансийском районе из-за потепления перекроют ледовые переправы. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры». «В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха и снижением несущей способности проезжей части сообщаем. 05.04.2024 г. будут закрыты зимние автомобильные дороги и ледовые переправы Ханты-Мансийского района», — передает tg-канал. Въезды в автозимники будут перекрыты искусственными заграждениями. Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе ввели ограничения на зимниках из-за потепления. По ледовым переправам разрешено передвигаться автомобилям массой не более пяти тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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