В районе ХМАО ввели ограничения на зимниках

В Сургутском районе 3 апреля ввели ограничения на зимних дорогах. Причиной стало повышение температуры, сообщили в окружном управлении автодорог.
«В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха и во избежание разрушения проезжей части на зимних автомобильных дорогах Сургутского района. С 8:00 3.04.2024 года вводится ограничение движения транспортных средств массой не более 5 тонн», — говорится в telegram-канале ведомства.
Ограничения начали действовать по маршрутам: село Сытомино — поселок Горный, село Угут — деревня Каюково, село Угут — поселок Малоюганский, Сургут — поселок Банный. В том числе меры ввели на ледовой переправе через реку Тромъеган.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО температура воздуха прогреется до +17 градусов. Такая погода наступит в отдельных районах уже днем 4 апреля.
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