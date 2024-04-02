02 апреля 2024

В районе ХМАО ввели ограничения на зимниках

В Сургутском районе ввели ограничения на зимниках из-за потепления
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
Ограничения ввели в Сургутском районе Фото:

В Сургутском районе 3 апреля ввели ограничения на зимних дорогах. Причиной стало повышение температуры, сообщили в окружном управлении автодорог.

«В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха и во избежание разрушения проезжей части на зимних автомобильных дорогах Сургутского района. С 8:00 3.04.2024 года вводится ограничение движения транспортных средств массой не более 5 тонн», — говорится в telegram-канале ведомства.

Ограничения начали действовать по маршрутам: село Сытомино — поселок Горный, село Угут — деревня Каюково, село Угут — поселок Малоюганский, Сургут — поселок Банный. В том числе меры ввели на ледовой переправе через реку Тромъеган.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО температура воздуха прогреется до +17 градусов. Такая погода наступит в отдельных районах уже днем 4 апреля.

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В Сургутском районе 3 апреля ввели ограничения на зимних дорогах. Причиной стало повышение температуры, сообщили в окружном управлении автодорог. «В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха и во избежание разрушения проезжей части на зимних автомобильных дорогах Сургутского района. С 8:00 3.04.2024 года вводится ограничение движения транспортных средств массой не более 5 тонн», — говорится в telegram-канале ведомства. Ограничения начали действовать по маршрутам: село Сытомино — поселок Горный, село Угут — деревня Каюково, село Угут — поселок Малоюганский, Сургут — поселок Банный. В том числе меры ввели на ледовой переправе через реку Тромъеган. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО температура воздуха прогреется до +17 градусов. Такая погода наступит в отдельных районах уже днем 4 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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