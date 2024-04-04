Парня, арестованного за домогательства к свердловчанкам, проверят на вменяемость

Студента арестовали 3 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Студента УрФУ Дмитрия Гребенкина, арестованного на восемь суток за домогательства к екатеринбурженкам, в рамках уголовного дела отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам.

Против Гребенкина возбуждено дело по ст. 116 УК РФ (побои). «Всего у него четыре эпизода. Следствие оставило два, когда он первый раз приставал к девушке и толкнул ее, и когда брызнул перцовым баллончиком в лицо юноше, заступившегося за другую даму. Гребенкина отправят в медучреждение для прохождения экспертизы», — сказал собеседник. Адвокат студента Екатерина Кувалдина от комментариев по теме воздержалась.

С февраля на Гребенкина пожаловались как минимум четыре девушки. Они обвинили его в домогательствах. Сам парень свои поступки объяснил желанием познакомиться с противоположным полом. В ночь на 3 апреля он попытался улететь в Москву, но его задержали в аэропорту Кольцово вместе с кошкой.

После этого Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал юношу на восемь суток за мелкое хулиганство. Через день силовики возбудили уголовное дело. Парень отказался извиняться перед девушками.