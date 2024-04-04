В Озерске увековечили память легендарного разведчика Абеля

04 апреля 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Рудольф Абель — легенда советской разведки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Озерске (Челябинская область) увековечили память легендарного советского разведчика Рудольфа Абеля. На здании отдела Управления ФСБ РФ установлена памятная доска, посвященная его визиту, сообщили 4 апреля в пресс-службе Общественной палаты региона. «Инициатива по установке памятной доски возникла после того, как пятидесятилетие визита Рудольфа Абеля в Челябинскую область прошло незамеченным. Важно формировать у молодого поколения уважительное отношение к истории своей страны», — сообщил зампред Общественной палаты Челябинской области Игорь Аристов. Рудольф Абель был в Челябинской области в сентябре 1968 года. Он побывал в Челябинске, Миассе, Кыштыме и Озерске. Разведчик осматривал местные производства и встречался с сотрудниками местных отделов КГБ. Встреча с коллективом и ветеранами ФСБ стала поводом для освещения значимости инициативы по установке мемориальной доски в контексте патриотического воспитания молодежи. председатель Совета ветеранов УФСБ РФ по Челябинской области В.В. Бочин, заместитель председателя Общественной палаты И.В. Аристов, заместитель председателя Совета А.М. Глуздань на фоне памятной доски. Фото: пресс-служба Общественной палаты Челябинской области Рудольф Иванович Абель на встрече с сотрудниками Отдела Управления КГБ СССР по Челябинской области в г. Челябинск-65. (г. Озерск). 18.09.1968 г. Фото: пресс-служба Общественной палаты Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Озерске (Челябинская область) увековечили память легендарного советского разведчика Рудольфа Абеля. На здании отдела Управления ФСБ РФ установлена памятная доска, посвященная его визиту, сообщили 4 апреля в пресс-службе Общественной палаты региона. «Инициатива по установке памятной доски возникла после того, как пятидесятилетие визита Рудольфа Абеля в Челябинскую область прошло незамеченным. Важно формировать у молодого поколения уважительное отношение к истории своей страны», — сообщил зампред Общественной палаты Челябинской области Игорь Аристов. Рудольф Абель был в Челябинской области в сентябре 1968 года. Он побывал в Челябинске, Миассе, Кыштыме и Озерске. Разведчик осматривал местные производства и встречался с сотрудниками местных отделов КГБ. Встреча с коллективом и ветеранами ФСБ стала поводом для освещения значимости инициативы по установке мемориальной доски в контексте патриотического воспитания молодежи.