В Озерске увековечили память легендарного разведчика Абеля

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Открытие экспозиции в честь 100-летнего юбилея органов безопасности России. Челябинск, абель рудольф
Рудольф Абель — легенда советской разведки Фото:

В Озерске (Челябинская область) увековечили память легендарного советского разведчика Рудольфа Абеля. На здании отдела Управления ФСБ РФ установлена памятная доска, посвященная его визиту, сообщили 4 апреля в пресс-службе Общественной палаты региона.

«Инициатива по установке памятной доски возникла после того, как пятидесятилетие визита Рудольфа Абеля в Челябинскую область прошло незамеченным. Важно формировать у молодого поколения уважительное отношение к истории своей страны», — сообщил зампред Общественной палаты Челябинской области Игорь Аристов.

Рудольф Абель был в Челябинской области в сентябре 1968 года. Он побывал в Челябинске, Миассе, Кыштыме и Озерске. Разведчик осматривал местные производства и встречался с сотрудниками местных отделов КГБ. Встреча с коллективом и ветеранами ФСБ стала поводом для освещения значимости инициативы по установке мемориальной доски в контексте патриотического воспитания молодежи.

председатель Совета ветеранов УФСБ РФ по Челябинской области В.В. Бочин, заместитель председателя Общественной палаты И.В. Аристов, заместитель председателя Совета А.М. Глуздань на фоне памятной доски.
председатель Совета ветеранов УФСБ РФ по Челябинской области В.В. Бочин, заместитель председателя Общественной палаты И.В. Аристов, заместитель председателя Совета А.М. Глуздань на фоне памятной доски.
Фото:
Рудольф Иванович Абель на встрече с сотрудниками Отдела Управления КГБ СССР по Челябинской области в г. Челябинск-65. (г. Озерск). 18.09.1968 г.
Рудольф Иванович Абель на встрече с сотрудниками Отдела Управления КГБ СССР по Челябинской области в г. Челябинск-65. (г. Озерск). 18.09.1968 г.
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В Озерске (Челябинская область) увековечили память легендарного советского разведчика Рудольфа Абеля. На здании отдела Управления ФСБ РФ установлена памятная доска, посвященная его визиту, сообщили 4 апреля в пресс-службе Общественной палаты региона. «Инициатива по установке памятной доски возникла после того, как пятидесятилетие визита Рудольфа Абеля в Челябинскую область прошло незамеченным. Важно формировать у молодого поколения уважительное отношение к истории своей страны», — сообщил зампред Общественной палаты Челябинской области Игорь Аристов. Рудольф Абель был в Челябинской области в сентябре 1968 года. Он побывал в Челябинске, Миассе, Кыштыме и Озерске. Разведчик осматривал местные производства и встречался с сотрудниками местных отделов КГБ. Встреча с коллективом и ветеранами ФСБ стала поводом для освещения значимости инициативы по установке мемориальной доски в контексте патриотического воспитания молодежи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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