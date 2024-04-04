Путин поддержал ряд предложений губернатора Текслера по развитию регионов

Владимир Путин предложил Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поддержал ряд предложений губернатора Челябинской области Алексея Текслера по развитию регионов. Совещание с членами правительства, руководителями ведомств и главами регионов прошло в формате видеоконференцсвязи. Текслер выступил и как губернатор, и как председатель комиссии Государственного Совета по направлению «Экономика и финансы».

«Предлагаю рассмотреть озвученные губернатором Алексеем Текслером предложения с учетом мнения профильных министерств. Поддерживаю мысль о том, что необходимо продолжать оказывать поддержку тем регионам, которые показывают высокие результаты», — заявил Путин.

Основной темой обсуждения стали итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и планы по их продлению на 2025—2030 годы. Челябинский губернатор представил доклад, в котором предложил расширить список регионов для предоставления поддержки, а также обеспечить регионам, выходящим из «красной» зоны дальнейшую поддержку в размере половины ранее предоставленного финансирования.

«По регионам, у которых нет индивидуальных или иных специальных программ, просим дать поручение минэкономразвития совместно с нашей комиссией проработать возможности по дополнительной настройке для этих регионов различных инструментов, новых национальных проектов и программ в сфере экономики. То есть тех программ, которые обеспечивают экономический рост региона. Также некоторым регионам можно предоставить возможность списания бюджетных кредитов без дополнительных условий», — отметил Текслер.

По мнению Текслера, такие меры позволят охватить поддержкой все регионы с низкой бюджетной обеспеченностью, предоставит им дополнительные инструменты развития и обеспечит исполнение поручений президента. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и министр финансов России Антон Силуанов в целом поддержали инициативы, высказанное Текслером. При это каждый из них высказал свое мнение, озвучив собственные предложения.