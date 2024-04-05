Михалкова призналась, что окончательно покинула «Уральские пельмени»

Юлия Михалкова поддерживает общение с Рожковым и Соколовым Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-участницу «Уральских пельменей» Юлию Михалкову ничего не связывает с шоу. Однако актриса поддерживает общение с бывшими коллегами — Андреем Рожковым и Дмитрием Соколовым. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«На сегодня меня не связывают с „Пельменями“ никакие юридические обязательства. Ни в каких проектах шоу не участвую. При этом с некоторыми участниками мы до сих пор по-товарищески общаемся. Например, с Андреем Рожковым, Димой Соколовым», — написала Михалкова.

Михалкова покинула «Уральские пельмени» в октябре 2019 года, объяснив, что уже переросла уровень шоу. После ухода она рассказала, что за десять лет работы многие участники коллектива стали ей как родные. Артистка тогда не исключала возможности сотрудничества с экс-коллегами.

Скрин: страница Юлии Михалковой в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)