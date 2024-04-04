Колокольцев представил нового главу УМВД ХМАО личному составу

05 апреля 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Министр МВД представил нового главу полиции ХМАО Сергея Ветохина Фото: Виктория Баженова/пресс-служба УМВД ХМАО Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу УМВД ХМАО нового начальника полиции Сергея Ветохина. Об этом сообщает официальный сайт ведомства «МВД Медиа». «Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей трех территориальных органов МВД России. Указом Президента Российской Федерации начальником Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре назначен полковник полиции Сергей Ветохин», — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Помимо Сергея Ветохина, Министр представил новых руководителей Томской области и Кабардино-Балкарской республики. Министр нацелил глав на раскрытие преступлений в сфере IT-технологий, экономической и коррупционной направленности, незаконного оборота оружия и наркотиков, а также в среде мигрантов. Владимир Колокольцев поручил новым руководителям оказывать всяческую поддержку территориальным органам МВД. «Следует повышать эффективность зонального контроля, планомерно решать проблемы, с которыми сталкиваются коллеги на местах. Подчеркиваю — цель не выявить недостатки и наказать, а реально облегчить труд подчиненных», — сказал министр. Ранее URA.RU сообщало о назначении Ветохина на пост руководителя УМВД по Югре. До этого он возглавлял полицию Ставрополя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу УМВД ХМАО нового начальника полиции Сергея Ветохина. Об этом сообщает официальный сайт ведомства «МВД Медиа». «Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей трех территориальных органов МВД России. Указом Президента Российской Федерации начальником Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре назначен полковник полиции Сергей Ветохин», — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Помимо Сергея Ветохина, Министр представил новых руководителей Томской области и Кабардино-Балкарской республики. Министр нацелил глав на раскрытие преступлений в сфере IT-технологий, экономической и коррупционной направленности, незаконного оборота оружия и наркотиков, а также в среде мигрантов. Владимир Колокольцев поручил новым руководителям оказывать всяческую поддержку территориальным органам МВД. «Следует повышать эффективность зонального контроля, планомерно решать проблемы, с которыми сталкиваются коллеги на местах. Подчеркиваю — цель не выявить недостатки и наказать, а реально облегчить труд подчиненных», — сказал министр. Ранее URA.RU сообщало о назначении Ветохина на пост руководителя УМВД по Югре. До этого он возглавлял полицию Ставрополя.