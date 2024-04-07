РВ: российские десантники выбивают ВСУ из лесов возле Часова Яра

07 апреля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

По Часову Яру работает российская артиллерия, отмечают военкоры Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные на окраине Часова Яра наносят поражение украинской армии в лесистой местности. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». «Штурмовые подразделения ивановской 98-й дивизии ВДВ продолжают громить врага на окраине Часов Яра в лесах», — сообщили военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Они подчеркнули, что по Часову Яру работает российская артиллерия и авиация. Военкоры подчеркнули, что ВСУ отправляют резервы в контратаку. По их словам, ВС РФ успешно отражают все попытки украинской армии. ВСУ несут большие потери. Новость по теме Военкор Чаленко: Часов Яр откроет путь для освобождения севера ДНР Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны. Ответ ожидается. Ранее представитель восточного командования ВС Украины Андрей Задубинный заявил, что ситуация в районе Часова Яра остается сложной для ВСУ, передает телеканал 360. Военкоры подчеркнули, что ВС РФ прорвали оборону у Часова Яра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные на окраине Часова Яра наносят поражение украинской армии в лесистой местности. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». «Штурмовые подразделения ивановской 98-й дивизии ВДВ продолжают громить врага на окраине Часов Яра в лесах», — сообщили военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Они подчеркнули, что по Часову Яру работает российская артиллерия и авиация. Военкоры подчеркнули, что ВСУ отправляют резервы в контратаку. По их словам, ВС РФ успешно отражают все попытки украинской армии. ВСУ несут большие потери. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны. Ответ ожидается. Ранее представитель восточного командования ВС Украины Андрей Задубинный заявил, что ситуация в районе Часова Яра остается сложной для ВСУ, передает телеканал 360. Военкоры подчеркнули, что ВС РФ прорвали оборону у Часова Яра.