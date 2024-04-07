РВ: российские десантники выбивают ВСУ из лесов возле Часова Яра

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
По Часову Яру  работает российская артиллерия, отмечают военкоры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные на окраине Часова Яра наносят поражение украинской армии в лесистой местности. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны».

«Штурмовые подразделения ивановской 98-й дивизии ВДВ продолжают громить врага на окраине Часов Яра в лесах», — сообщили военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Они подчеркнули, что по Часову Яру работает российская артиллерия и авиация.

Военкоры подчеркнули, что ВСУ отправляют резервы в контратаку. По их словам, ВС РФ успешно отражают все попытки украинской армии. ВСУ несут большие потери.

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Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны. Ответ ожидается.

Ранее представитель восточного командования ВС Украины Андрей Задубинный заявил, что ситуация в районе Часова Яра остается сложной для ВСУ, передает телеканал 360. Военкоры подчеркнули, что ВС РФ прорвали оборону у Часова Яра.

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Российские военные на окраине Часова Яра наносят поражение украинской армии в лесистой местности. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». «Штурмовые подразделения ивановской 98-й дивизии ВДВ продолжают громить врага на окраине Часов Яра в лесах», — сообщили военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Они подчеркнули, что по Часову Яру работает российская артиллерия и авиация. Военкоры подчеркнули, что ВСУ отправляют резервы в контратаку. По их словам, ВС РФ успешно отражают все попытки украинской армии. ВСУ несут большие потери. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны. Ответ ожидается. Ранее представитель восточного командования ВС Украины Андрей Задубинный заявил, что ситуация в районе Часова Яра остается сложной для ВСУ, передает телеканал 360. Военкоры подчеркнули, что ВС РФ прорвали оборону у Часова Яра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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