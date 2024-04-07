Аккордеонист Петр Дранга посвятил выступление опорному городу «Лукойла» в ХМАО. Видео

08 апреля 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

Петр Дранга исполнил увертюру в честь Когалыма Фото: Илья Московец © URA.RU Аккордеонист-виртуоз Петр Дранга исполнил увертюру, посвященную Когалыму — одному из опорных городов нефтяной компании «Лукойл». Премьерный видеоролик опубликован в telegram-канале корпорации. «Это авторское отражение чувств к Когалыму, который хранит в себе истории человеческих судеб и легенды северных народов. „Лукойл“ поддержал творческую коллаборацию музыкантов Югры и заслуженного артиста РФ Петра Дранги», — говорится в сообщении.



Мэр Когалыма Николай Пальчиков надеется, что увертюра Дранги поможет привлечь в город туристов. «Думаю, музыка и видеокадры никого не оставят равнодушными и еще больше людей захотят посетить Когалым», — отметил Пальчиков в видеоролике, опубликованном в telegram-канале «Лукойла».



Ранее URA.RU сообщало об отмене концертов Петра Дранги в ХМАО, которые должны были состояться в ноябре 2023 года. Выступления сорвались по техническим причинам. Видео : telegram-канал «Лукойла» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аккордеонист-виртуоз Петр Дранга исполнил увертюру, посвященную Когалыму — одному из опорных городов нефтяной компании «Лукойл». Премьерный видеоролик опубликован в telegram-канале корпорации. «Это авторское отражение чувств к Когалыму, который хранит в себе истории человеческих судеб и легенды северных народов. „Лукойл“ поддержал творческую коллаборацию музыкантов Югры и заслуженного артиста РФ Петра Дранги», — говорится в сообщении. Мэр Когалыма Николай Пальчиков надеется, что увертюра Дранги поможет привлечь в город туристов. «Думаю, музыка и видеокадры никого не оставят равнодушными и еще больше людей захотят посетить Когалым», — отметил Пальчиков в видеоролике, опубликованном в telegram-канале «Лукойла». Ранее URA.RU сообщало об отмене концертов Петра Дранги в ХМАО, которые должны были состояться в ноябре 2023 года. Выступления сорвались по техническим причинам. Видео: telegram-канал «Лукойла»