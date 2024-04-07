07 апреля 2024
06 апреля 2024

Аккордеонист Петр Дранга посвятил выступление опорному городу «Лукойла» в ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие светомузыкального фонтана в Историческом сквере. Екатеринбург, дранга петр
Петр Дранга исполнил увертюру в честь Когалыма Фото:

Аккордеонист-виртуоз Петр Дранга исполнил увертюру, посвященную Когалыму — одному из опорных городов нефтяной компании «Лукойл». Премьерный видеоролик опубликован в telegram-канале корпорации.

«Это авторское отражение чувств к Когалыму, который хранит в себе истории человеческих судеб и легенды северных народов. „Лукойл“ поддержал творческую коллаборацию музыкантов Югры и заслуженного артиста РФ Петра Дранги», — говорится в сообщении.

Мэр Когалыма Николай Пальчиков надеется, что увертюра Дранги поможет привлечь в город туристов. «Думаю, музыка и видеокадры никого не оставят равнодушными и еще больше людей захотят посетить Когалым», — отметил Пальчиков в видеоролике, опубликованном в telegram-канале «Лукойла».

Ранее URA.RU сообщало об отмене концертов Петра Дранги в ХМАО, которые должны были состояться в ноябре 2023 года. Выступления сорвались по техническим причинам.

Видео: telegram-канал «Лукойла»

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Аккордеонист-виртуоз Петр Дранга исполнил увертюру, посвященную Когалыму — одному из опорных городов нефтяной компании «Лукойл». Премьерный видеоролик опубликован в telegram-канале корпорации. «Это авторское отражение чувств к Когалыму, который хранит в себе истории человеческих судеб и легенды северных народов. „Лукойл“ поддержал творческую коллаборацию музыкантов Югры и заслуженного артиста РФ Петра Дранги», — говорится в сообщении. Мэр Когалыма Николай Пальчиков надеется, что увертюра Дранги поможет привлечь в город туристов. «Думаю, музыка и видеокадры никого не оставят равнодушными и еще больше людей захотят посетить Когалым», — отметил Пальчиков в видеоролике, опубликованном в telegram-канале «Лукойла». Ранее URA.RU сообщало об отмене концертов Петра Дранги в ХМАО, которые должны были состояться в ноябре 2023 года. Выступления сорвались по техническим причинам. Видео: telegram-канал «Лукойла»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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