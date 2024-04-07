Аккордеонист-виртуоз Петр Дранга исполнил увертюру, посвященную Когалыму — одному из опорных городов нефтяной компании «Лукойл». Премьерный видеоролик опубликован в telegram-канале корпорации.
«Это авторское отражение чувств к Когалыму, который хранит в себе истории человеческих судеб и легенды северных народов. „Лукойл“ поддержал творческую коллаборацию музыкантов Югры и заслуженного артиста РФ Петра Дранги», — говорится в сообщении.
Мэр Когалыма Николай Пальчиков надеется, что увертюра Дранги поможет привлечь в город туристов. «Думаю, музыка и видеокадры никого не оставят равнодушными и еще больше людей захотят посетить Когалым», — отметил Пальчиков в видеоролике, опубликованном в telegram-канале «Лукойла».
Ранее URA.RU сообщало об отмене концертов Петра Дранги в ХМАО, которые должны были состояться в ноябре 2023 года. Выступления сорвались по техническим причинам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!