УрФУ поможет студентам, пострадавшим от паводков

Уральский федеральный университет (УрФУ) окажет материальную помощь студентам, родители которых не могут помогать им финансово из-за паводков. Об этом рассказали в telegram-канале вуза.
«Студенты очной бюджетной формы обучения, у родителей которых сейчас нет возможности помогать им финансово из-за паводков, могут обратиться за материальной помощью в университетскую комиссию. Документы принимаются в Союзе студентов: ГУК-309, 12:00—16:00 в рабочие дни», — следует из сообщения.
Чтобы получить помощь, необходимо предоставить копию справки, которая подтверждает расположение дома в зоне потопа. Для работающих или студентов старше 23 лет также потребуется справка о доходах.
В Орске (Оренбургская область) 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Порядка десяти тысяч домов были подтоплены. В Курганской области из-за паводка могут пострадать 62 населенных пункта.
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