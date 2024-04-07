07 апреля 2024

УрФУ поможет студентам, пострадавшим от паводков

© Служба новостей «URA.RU»
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День первый в УрФУ. Екатеринбург, студенческий билет, студенты, день первый
Студентам придется доказать, что их дом находится в зоне потопа Фото:

Уральский федеральный университет (УрФУ) окажет материальную помощь студентам, родители которых не могут помогать им финансово из-за паводков. Об этом рассказали в telegram-канале вуза.

«Студенты очной бюджетной формы обучения, у родителей которых сейчас нет возможности помогать им финансово из-за паводков, могут обратиться за материальной помощью в университетскую комиссию. Документы принимаются в Союзе студентов: ГУК-309, 12:00—16:00 в рабочие дни», — следует из сообщения.

Чтобы получить помощь, необходимо предоставить копию справки, которая подтверждает расположение дома в зоне потопа. Для работающих или студентов старше 23 лет также потребуется справка о доходах.

В Орске (Оренбургская область) 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Порядка десяти тысяч домов были подтоплены. В Курганской области из-за паводка могут пострадать 62 населенных пункта.

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Уральский федеральный университет (УрФУ) окажет материальную помощь студентам, родители которых не могут помогать им финансово из-за паводков. Об этом рассказали в telegram-канале вуза. «Студенты очной бюджетной формы обучения, у родителей которых сейчас нет возможности помогать им финансово из-за паводков, могут обратиться за материальной помощью в университетскую комиссию. Документы принимаются в Союзе студентов: ГУК-309, 12:00—16:00 в рабочие дни», — следует из сообщения. Чтобы получить помощь, необходимо предоставить копию справки, которая подтверждает расположение дома в зоне потопа. Для работающих или студентов старше 23 лет также потребуется справка о доходах. В Орске (Оренбургская область) 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Порядка десяти тысяч домов были подтоплены. В Курганской области из-за паводка могут пострадать 62 населенных пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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