УрФУ поможет студентам, пострадавшим от паводков

08 апреля 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Студентам придется доказать, что их дом находится в зоне потопа Фото: Размик Закарян © URA.RU Уральский федеральный университет (УрФУ) окажет материальную помощь студентам, родители которых не могут помогать им финансово из-за паводков. Об этом рассказали в telegram-канале вуза. «Студенты очной бюджетной формы обучения, у родителей которых сейчас нет возможности помогать им финансово из-за паводков, могут обратиться за материальной помощью в университетскую комиссию. Документы принимаются в Союзе студентов: ГУК-309, 12:00—16:00 в рабочие дни», — следует из сообщения. Чтобы получить помощь, необходимо предоставить копию справки, которая подтверждает расположение дома в зоне потопа. Для работающих или студентов старше 23 лет также потребуется справка о доходах. В Орске (Оренбургская область) 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Порядка десяти тысяч домов были подтоплены. В Курганской области из-за паводка могут пострадать 62 населенных пункта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский федеральный университет (УрФУ) окажет материальную помощь студентам, родители которых не могут помогать им финансово из-за паводков. Об этом рассказали в telegram-канале вуза. «Студенты очной бюджетной формы обучения, у родителей которых сейчас нет возможности помогать им финансово из-за паводков, могут обратиться за материальной помощью в университетскую комиссию. Документы принимаются в Союзе студентов: ГУК-309, 12:00—16:00 в рабочие дни», — следует из сообщения. Чтобы получить помощь, необходимо предоставить копию справки, которая подтверждает расположение дома в зоне потопа. Для работающих или студентов старше 23 лет также потребуется справка о доходах. В Орске (Оренбургская область) 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Порядка десяти тысяч домов были подтоплены. В Курганской области из-за паводка могут пострадать 62 населенных пункта.