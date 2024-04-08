Боксер из Златоуста Челябинской области Эдмонд Худоян с 18 по 28 апреля представит Россию на Чемпионате Европы в Белграде в самом легком весе — 48 килограмм. Возглавит команду заслуженный тренер России, один из наставников Эдмонда, почетный гражданин города Златоуста Виктор Фархутдинов.
«Команда у нас хорошая, все в отличной форме. Последний перед отлетом в Сербии сбор проходит так, как мы и ожидали, никаких проблем у нас нет. В Белграде будем стараться завоевать как можно больше медалей. Наша цель — первое командное место», — рассказал Фархутдинов, сообщается в telegram-канале «Любимый Златоуст».
Боксер из Златоуста Эдмонд Худоян является мастером спорта международного класса, 5-кратным чемпионом России и бронзовым призером Чемпионата мира по боксу 2023 года. По словам его наставника Фархутдинова, команда намерена выступить на высоком уровне, пытаясь завоевать как можно больше медалей на соревнованиях.
Возглавит команду заслуженный тренер России, один из наставников Эдмонда, почетный гражданин города Златоуста Виктор Фархутдинов
Фото: телеграм-канал «Любимый Златоуст»
Златоустовский боксер Эдмонд Худоян с 18 по 28 апреля представит Россию на Чемпионате Европы в Белграде
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Боксер из Златоуста Челябинской области Эдмонд Худоян с 18 по 28 апреля представит Россию на Чемпионате Европы в Белграде в самом легком весе — 48 килограмм. Возглавит команду заслуженный тренер России, один из наставников Эдмонда, почетный гражданин города Златоуста Виктор Фархутдинов. «Команда у нас хорошая, все в отличной форме. Последний перед отлетом в Сербии сбор проходит так, как мы и ожидали, никаких проблем у нас нет. В Белграде будем стараться завоевать как можно больше медалей. Наша цель — первое командное место», — рассказал Фархутдинов, сообщается в telegram-канале «Любимый Златоуст». Боксер из Златоуста Эдмонд Худоян является мастером спорта международного класса, 5-кратным чемпионом России и бронзовым призером Чемпионата мира по боксу 2023 года. По словам его наставника Фархутдинова, команда намерена выступить на высоком уровне, пытаясь завоевать как можно больше медалей на соревнованиях.