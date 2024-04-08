08 апреля 2024

Златоустовский боксер выступит на чемпионате Европы в Белграде. Фото

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В состав мужской сборной России по боксу на ЧЕ-2024 вошел Эдмонд Худоян из Златоуста Фото:

Боксер из Златоуста Челябинской области Эдмонд Худоян с 18 по 28 апреля представит Россию на Чемпионате Европы в Белграде в самом легком весе — 48 килограмм. Возглавит команду заслуженный тренер России, один из наставников Эдмонда, почетный гражданин города Златоуста Виктор Фархутдинов.

«Команда у нас хорошая, все в отличной форме. Последний перед отлетом в Сербии сбор проходит так, как мы и ожидали, никаких проблем у нас нет. В Белграде будем стараться завоевать как можно больше медалей. Наша цель — первое командное место», — рассказал Фархутдинов, сообщается в telegram-канале «Любимый Златоуст».

Боксер из Златоуста Эдмонд Худоян является мастером спорта международного класса, 5-кратным чемпионом России и бронзовым призером Чемпионата мира по боксу 2023 года. По словам его наставника Фархутдинова, команда намерена выступить на высоком уровне, пытаясь завоевать как можно больше медалей на соревнованиях.

Возглавит команду заслуженный тренер России, один из наставников Эдмонда, почетный гражданин города Златоуста Виктор Фархутдинов
Возглавит команду заслуженный тренер России, один из наставников Эдмонда, почетный гражданин города Златоуста Виктор Фархутдинов
Фото:
Златоустовский боксер Эдмонд Худоян с 18 по 28 апреля представит Россию на Чемпионате Европы в Белграде
Златоустовский боксер Эдмонд Худоян с 18 по 28 апреля представит Россию на Чемпионате Европы в Белграде
Фото:

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Боксер из Златоуста Челябинской области Эдмонд Худоян с 18 по 28 апреля представит Россию на Чемпионате Европы в Белграде в самом легком весе — 48 килограмм. Возглавит команду заслуженный тренер России, один из наставников Эдмонда, почетный гражданин города Златоуста Виктор Фархутдинов. «Команда у нас хорошая, все в отличной форме. Последний перед отлетом в Сербии сбор проходит так, как мы и ожидали, никаких проблем у нас нет. В Белграде будем стараться завоевать как можно больше медалей. Наша цель — первое командное место», — рассказал Фархутдинов, сообщается в telegram-канале «Любимый Златоуст». Боксер из Златоуста Эдмонд Худоян является мастером спорта международного класса, 5-кратным чемпионом России и бронзовым призером Чемпионата мира по боксу 2023 года. По словам его наставника Фархутдинова, команда намерена выступить на высоком уровне, пытаясь завоевать как можно больше медалей на соревнованиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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