В каком районе Перми выгоднее покупать квартиры в новостройках. Карта

В Перми самые дешевые квартиры в новостройках Орджоникидзевского района

09 апреля 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

В спальных районах квартиры можно купить за 4,4 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В марте 2024 года средняя стоимость квартир в новостройках Орджоникидзевского района Перми достигла 4,4 млн рублей. Жилье в этом районе стало самым доступным. Такие данные предоставили аналитики сервиса «Объектив.РФ». «Самыми дешевыми районами на рынке первичного жилья в марте 2024 года стали Орджоникидзевский и Кировский. Средняя стоимость квартир в них — 4,4 млн и 5,3 млн рублей соответственно. В Свердловском районе лоты стоят 5,6 млн рублей, в Мотовилихинском — 6,4 млн рублей, в Дзержинском — 7,1 млн рублей, в Индустриальном — 8,6 млн рублей. Самые дорогие квартиры предлагают в Ленинском районе, где средняя стоимость достигла — 12,9 млн рублей», — сказано в исследовании. Аналитики отметили, что в среднем стоимость лота в Перми достигла 7,3 млн рублей. Это на 61,4% больше, чем в марте 2021 года. По мнению директора АЦ «КД-консалтинг», эксперта сервиса «Объектив.РФ» в Перми Алексея Скоробогача, увеличение стоимости квартир связано с их наполнением. В себестоимость жилья закладывают расходы на современные инженерные системы и оборудование дворовых пространств, поэтому цены растут из года в год. Ранее URA.RU рассказало, что Пермь стала лидером среди городов-миллионников по росту цен на новостройки. Стоимость жилья в 2024 году подорожала на 22%. Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В марте 2024 года средняя стоимость квартир в новостройках Орджоникидзевского района Перми достигла 4,4 млн рублей. Жилье в этом районе стало самым доступным. Такие данные предоставили аналитики сервиса «Объектив.РФ». «Самыми дешевыми районами на рынке первичного жилья в марте 2024 года стали Орджоникидзевский и Кировский. Средняя стоимость квартир в них — 4,4 млн и 5,3 млн рублей соответственно. В Свердловском районе лоты стоят 5,6 млн рублей, в Мотовилихинском — 6,4 млн рублей, в Дзержинском — 7,1 млн рублей, в Индустриальном — 8,6 млн рублей. Самые дорогие квартиры предлагают в Ленинском районе, где средняя стоимость достигла — 12,9 млн рублей», — сказано в исследовании. Аналитики отметили, что в среднем стоимость лота в Перми достигла 7,3 млн рублей. Это на 61,4% больше, чем в марте 2021 года. По мнению директора АЦ «КД-консалтинг», эксперта сервиса «Объектив.РФ» в Перми Алексея Скоробогача, увеличение стоимости квартир связано с их наполнением. В себестоимость жилья закладывают расходы на современные инженерные системы и оборудование дворовых пространств, поэтому цены растут из года в год. Ранее URA.RU рассказало, что Пермь стала лидером среди городов-миллионников по росту цен на новостройки. Стоимость жилья в 2024 году подорожала на 22%.