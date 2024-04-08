Пермь стала лидером среди городов-миллионников по росту цен на новостройки

09 апреля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость квадратного метра достигла 146 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми цены на строящееся жилье в 2024 году выросли на 22%. По сравнению с другими городами-миллионниками страны, это самый высокий показатель. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса Restate. «Рекордный рост цен на новостройки в 2024 году зафиксирован в Перми: на 26 тысяч рублей за квадратный метр, то есть на 22%. Тем самым этот уральский „миллионник“ по среднему уровню цен (146 тысяч рублей за квадратный метр) вплотную приблизился к соседним Екатеринбургу и Челябинску», — рассказали в пресс-службе. Аналитики сервиса уточнили, что квадратный метр за 146 тысяч рублей обычно продают в двухкомнатных квартирах в домах на окраине города, которые будут сданы в ближайшее время. Кроме Перми сильный рост также показали цены на новостройки в Уфе (+13%) и Самаре (+9%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми цены на строящееся жилье в 2024 году выросли на 22%. По сравнению с другими городами-миллионниками страны, это самый высокий показатель. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса Restate. «Рекордный рост цен на новостройки в 2024 году зафиксирован в Перми: на 26 тысяч рублей за квадратный метр, то есть на 22%. Тем самым этот уральский „миллионник“ по среднему уровню цен (146 тысяч рублей за квадратный метр) вплотную приблизился к соседним Екатеринбургу и Челябинску», — рассказали в пресс-службе. Аналитики сервиса уточнили, что квадратный метр за 146 тысяч рублей обычно продают в двухкомнатных квартирах в домах на окраине города, которые будут сданы в ближайшее время. Кроме Перми сильный рост также показали цены на новостройки в Уфе (+13%) и Самаре (+9%).