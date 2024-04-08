08 апреля 2024

Пермь стала лидером среди городов-миллионников по росту цен на новостройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилья. Пермь, новостройки, стройка, жилищное строительство
Средняя стоимость квадратного метра достигла 146 тысяч рублей Фото:

В Перми цены на строящееся жилье в 2024 году выросли на 22%. По сравнению с другими городами-миллионниками страны, это самый высокий показатель. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса Restate.

«Рекордный рост цен на новостройки в 2024 году зафиксирован в Перми: на 26 тысяч рублей за квадратный метр, то есть на 22%. Тем самым этот уральский „миллионник“ по среднему уровню цен (146 тысяч рублей за квадратный метр) вплотную приблизился к соседним Екатеринбургу и Челябинску», — рассказали в пресс-службе.

Аналитики сервиса уточнили, что квадратный метр за 146 тысяч рублей обычно продают в двухкомнатных квартирах в домах на окраине города, которые будут сданы в ближайшее время. Кроме Перми сильный рост также показали цены на новостройки в Уфе (+13%) и Самаре (+9%).

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В Перми цены на строящееся жилье в 2024 году выросли на 22%. По сравнению с другими городами-миллионниками страны, это самый высокий показатель. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса Restate. «Рекордный рост цен на новостройки в 2024 году зафиксирован в Перми: на 26 тысяч рублей за квадратный метр, то есть на 22%. Тем самым этот уральский „миллионник“ по среднему уровню цен (146 тысяч рублей за квадратный метр) вплотную приблизился к соседним Екатеринбургу и Челябинску», — рассказали в пресс-службе. Аналитики сервиса уточнили, что квадратный метр за 146 тысяч рублей обычно продают в двухкомнатных квартирах в домах на окраине города, которые будут сданы в ближайшее время. Кроме Перми сильный рост также показали цены на новостройки в Уфе (+13%) и Самаре (+9%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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