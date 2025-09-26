«В стенах трещины»: Пермский край опять попал в поле зрения СКР из-за аварийного жилья

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о жителях поселка Октябрьский (Пермский край), которые обитают в аварийном доме. По данным ведомства, в приемную поступила жалоба на длительное отсутствие расселения из проблемного здания.
«В Пермском крае возбуждено уголовное дело (о нарушении прав жителей аварийного дома — прим. URA.RU). Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по региону Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано в telegram-канале СКР.
Речь идет об одном из многоквартирных домов по улице Васильева. Заявитель объяснил, что здание 1985 года постройки признали аварийным в 2016 году из-за разрушающихся несущих конструкций и трещин в стенах. В 2023 году суд постановил обеспечить местных жителей благоустроенным жильем до декабря того же года, однако на данный момент решение остается неисполненным. В результате люди вынуждены существовать в условиях, представляющих угрозу безопасности.
Бастрыкин уже поручал провести проверку по аналогичному делу в Чайковском, где жители аварийного дома также жаловались на отсутствие расселения, об этом URA.RU уже писало. Схожая ситуация наблюдалась и в Соликамске, где жильцы аварийного дома добивались внимания контролирующих органов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!