«В стенах трещины»: Пермский край опять попал в поле зрения СКР из-за аварийного жилья

Бастрыкин запросил доклад по делу жителей аварийного дома из поселка Октябрьский
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание было построено в 1985 году (архивное фото)
Здание было построено в 1985 году (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о жителях поселка Октябрьский (Пермский край), которые обитают в аварийном доме. По данным ведомства, в приемную поступила жалоба на длительное отсутствие расселения из проблемного здания.

«В Пермском крае возбуждено уголовное дело (о нарушении прав жителей аварийного дома — прим. URA.RU). Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по региону Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано в telegram-канале СКР.

Речь идет об одном из многоквартирных домов по улице Васильева. Заявитель объяснил, что здание 1985 года постройки признали аварийным в 2016 году из-за разрушающихся несущих конструкций и трещин в стенах. В 2023 году суд постановил обеспечить местных жителей благоустроенным жильем до декабря того же года, однако на данный момент решение остается неисполненным. В результате люди вынуждены существовать в условиях, представляющих угрозу безопасности.

Бастрыкин уже поручал провести проверку по аналогичному делу в Чайковском, где жители аварийного дома также жаловались на отсутствие расселения, об этом URA.RU уже писало. Схожая ситуация наблюдалась и в Соликамске, где жильцы аварийного дома добивались внимания контролирующих органов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о жителях поселка Октябрьский (Пермский край), которые обитают в аварийном доме. По данным ведомства, в приемную поступила жалоба на длительное отсутствие расселения из проблемного здания. «В Пермском крае возбуждено уголовное дело (о нарушении прав жителей аварийного дома — прим. URA.RU). Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по региону Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано в telegram-канале СКР. Речь идет об одном из многоквартирных домов по улице Васильева. Заявитель объяснил, что здание 1985 года постройки признали аварийным в 2016 году из-за разрушающихся несущих конструкций и трещин в стенах. В 2023 году суд постановил обеспечить местных жителей благоустроенным жильем до декабря того же года, однако на данный момент решение остается неисполненным. В результате люди вынуждены существовать в условиях, представляющих угрозу безопасности. Бастрыкин уже поручал провести проверку по аналогичному делу в Чайковском, где жители аварийного дома также жаловались на отсутствие расселения, об этом URA.RU уже писало. Схожая ситуация наблюдалась и в Соликамске, где жильцы аварийного дома добивались внимания контролирующих органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...