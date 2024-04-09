Харьковский завод с оружием ВСУ поражен российскими военными

09 апреля 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

ВС РФ использовали авиабомбы ФАБ для удара по харьковскому заводу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ поразили Харьковский авиаремонтный завод, где производятся беспилотные летательные аппараты для ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Российские военные поразили двумя ФАБами Харьковский авиаремонтный завод, где производят БПЛА для ВСУ», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что в этом районе имеется много других потенциальных объектов для атаки. По данным подполья, на территории завода также находились подземные склады. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ поразили Харьковский авиаремонтный завод, где производятся беспилотные летательные аппараты для ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Российские военные поразили двумя ФАБами Харьковский авиаремонтный завод, где производят БПЛА для ВСУ», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что в этом районе имеется много других потенциальных объектов для атаки. По данным подполья, на территории завода также находились подземные склады.