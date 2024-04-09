Харьковский завод с оружием ВСУ поражен российскими военными

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ВС РФ использовали авиабомбы ФАБ для удара по харьковскому заводу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ поразили Харьковский авиаремонтный завод, где производятся беспилотные летательные аппараты для ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Российские военные поразили двумя ФАБами Харьковский авиаремонтный завод, где производят БПЛА для ВСУ», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что в этом районе имеется много других потенциальных объектов для атаки. По данным подполья, на территории завода также находились подземные склады.

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ВС РФ поразили Харьковский авиаремонтный завод, где производятся беспилотные летательные аппараты для ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Российские военные поразили двумя ФАБами Харьковский авиаремонтный завод, где производят БПЛА для ВСУ», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что в этом районе имеется много других потенциальных объектов для атаки. По данным подполья, на территории завода также находились подземные склады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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