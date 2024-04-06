«РВ»: армия РФ лишила ВСУ снабжения, уничтожив дамбу на авдеевском направлении. Видео

06 апреля 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Российские военкоры сообщили, что через дамбу перемещался резерв ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ уничтожили с помощью авиабомбы ФАБ дамбу через реку Дурная на авдеевском направлении, лишив ВСУ линии снабжения. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». «Ударом ФАБ уничтожена дамба через реку Дурная в районе н. п. Уманское на Авдеевском направлении», — сообщили военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Они подчеркнули, что через дамбу осуществлялось перемещение резервов и снабжение украинской армии. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее представитель местного подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия поразила украинский военный порт в Очакове Николаевской области. Также, по его словам, ВС РФ атаковали позиции ВСУ на базе отдыха в этой же области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ уничтожили с помощью авиабомбы ФАБ дамбу через реку Дурная на авдеевском направлении, лишив ВСУ линии снабжения. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». «Ударом ФАБ уничтожена дамба через реку Дурная в районе н. п. Уманское на Авдеевском направлении», — сообщили военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Они подчеркнули, что через дамбу осуществлялось перемещение резервов и снабжение украинской армии. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее представитель местного подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия поразила украинский военный порт в Очакове Николаевской области. Также, по его словам, ВС РФ атаковали позиции ВСУ на базе отдыха в этой же области.