«РВ»: армия РФ лишила ВСУ снабжения, уничтожив дамбу на авдеевском направлении. Видео

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Российские военкоры сообщили, что через дамбу перемещался резерв ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ уничтожили с помощью авиабомбы ФАБ дамбу через реку Дурная на авдеевском направлении, лишив ВСУ линии снабжения. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны».

«Ударом ФАБ уничтожена дамба через реку Дурная в районе н. п. Уманское на Авдеевском направлении», — сообщили военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Они подчеркнули, что через дамбу осуществлялось перемещение резервов и снабжение украинской армии.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее представитель местного подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия поразила украинский военный порт в Очакове Николаевской области. Также, по его словам, ВС РФ атаковали позиции ВСУ на базе отдыха в этой же области.

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ВС РФ уничтожили с помощью авиабомбы ФАБ дамбу через реку Дурная на авдеевском направлении, лишив ВСУ линии снабжения. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». «Ударом ФАБ уничтожена дамба через реку Дурная в районе н. п. Уманское на Авдеевском направлении», — сообщили военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Они подчеркнули, что через дамбу осуществлялось перемещение резервов и снабжение украинской армии. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее представитель местного подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия поразила украинский военный порт в Очакове Николаевской области. Также, по его словам, ВС РФ атаковали позиции ВСУ на базе отдыха в этой же области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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