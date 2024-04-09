09 апреля 2024

В ходе СВО погиб программист, работавший в мэрии Октябрьского округа

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, гвоздики, траурная церемония, прощание с погибшим в сво
Жители Октябрьского простились с Сергеем Южаковым Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации погиб Сергей Южаков из Октябрьского округа Пермского края. До участия в СВО мужчина работал программистом в администрации округа, сообщается в паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«9 апреля мы простились с Сергеем Александровичем Южаковым, который работал программистом в администрации Октябрьского городского округа. Невозможно поверить! Энергичный, правдолюбивый Сергей оставил глубокий след в сердцах многих коллег, друзей, знакомых», — сообщили в соцсети сотрудники администрации муниципалитета. Чиновники выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

В администрации округа добавили, что Южаков ушел на фронт добровольцем в октябре 2022 года. Длительное время от него не было никаких известий.

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В ходе проведения спецоперации погиб Сергей Южаков из Октябрьского округа Пермского края. До участия в СВО мужчина работал программистом в администрации округа, сообщается в паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте». «9 апреля мы простились с Сергеем Александровичем Южаковым, который работал программистом в администрации Октябрьского городского округа. Невозможно поверить! Энергичный, правдолюбивый Сергей оставил глубокий след в сердцах многих коллег, друзей, знакомых», — сообщили в соцсети сотрудники администрации муниципалитета. Чиновники выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего. В администрации округа добавили, что Южаков ушел на фронт добровольцем в октябре 2022 года. Длительное время от него не было никаких известий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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