Развлечения Знаменитости Стала известна дата похорон Ширвиндта Театр Сатиры сообщил, что похороны Ширвиндта состоятся 14 апреля 10 апреля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 + На Новодевичьем кладбище состоятся похороны 14 апреля Фото: Роман Наумов © URA.RU Похороны народного артиста России Александра Ширвиндта пройдут 14 апреля на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Театра сатиры. «Похороны Александра Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище в кругу родных и сотрудников театра», — сообщают в Театре сатиры. Слова передает ТАСС. Новость по теме Яркие цитаты Ширвиндта: чем запомнился народный артист Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни в больнице. Руководитель театра Сергей Газаров сообщал, что Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище. Президент России Владимир Путин выразил свою поддержку семье покойного артиста, заявив, что искренне разделяет горе, постигшее их, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Похороны народного артиста России Александра Ширвиндта пройдут 14 апреля на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Театра сатиры. «Похороны Александра Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище в кругу родных и сотрудников театра», — сообщают в Театре сатиры. Слова передает ТАСС. Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни в больнице. Руководитель театра Сергей Газаров сообщал, что Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище. Президент России Владимир Путин выразил свою поддержку семье покойного артиста, заявив, что искренне разделяет горе, постигшее их, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям