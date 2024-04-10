Стала известна дата похорон Ширвиндта

Похороны народного артиста России Александра Ширвиндта пройдут 14 апреля на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Театра сатиры.
«Похороны Александра Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище в кругу родных и сотрудников театра», — сообщают в Театре сатиры. Слова передает ТАСС.
Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни в больнице. Руководитель театра Сергей Газаров сообщал, что Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище. Президент России Владимир Путин выразил свою поддержку семье покойного артиста, заявив, что искренне разделяет горе, постигшее их, передает RT.
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