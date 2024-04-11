Челябинск вошел в топ-5 городов РФ с самой дорогой зарядкой для электромобилей

В Челябинске стоимость зарядки электромобиля — одна из самых высоких в России

11 апреля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

В Челябинске средняя цена для зарядки электромобиля составляет 307 рублей за 100 км Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске стоимость зарядки электрических автомобилей является одной из самых высоких среди городов РФ. Средняя цена 1 кВт/ч для зарядки электромобиля в мегаполисе составляет 17,05 рублей, 307 рублей за 100 км зарядки, об этом сообщается в исследовании геосервиса 2ГИС. «В Челябинске средняя цена 1 кВт/ч для зарядки электромобиля составляет 17,05 рублей, 307 рублей за 100 км зарядки. Это один из самых высоких показателей среди десяти городов с наибольшим количеством электрозарядных станций (ЭЗС) по России», — сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на исследование геосервиса 2ГИС. В топ-5 городов, лидирующих стоимости зарядки электрических автомобилей, вошли Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск. Средняя цена 1 кВт/ч для зарядки электромобиля в Санкт-Петербурге составляет 18,89 руб. Это самый высокий показатель среди десяти городов с наибольшим количеством электрозарядных станций (ЭЗС) в России. Цена заряда на 100 км в Северной Столице равняется 340 руб. В Краснодаре средняя стоимость 1 кВт/ч составляет 18,68 рублей, а цена зарядки на 100 км обойдется в 336 рублей. При этом там всего 55 ЭЗС. Третье место занимает Нижний Новгород со средней стоимостью 1 кВт/ч в 18,57 руб. Зарядка на 100 км здесь обойдется в 334 руб. На четвертом месте Екатеринбург, там за 1 кВт/ч нужно будет отдать 17,44 рублей и 314 рублей за 100 км. При этом аналитики отмечают, что для расчета стоимости заряда на 100 км использовалась самая популярная модель электрокара в России — Nissan Leaf, которая расходует в среднем 18 кВт/ч. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске стоимость зарядки электрических автомобилей является одной из самых высоких среди городов РФ. Средняя цена 1 кВт/ч для зарядки электромобиля в мегаполисе составляет 17,05 рублей, 307 рублей за 100 км зарядки, об этом сообщается в исследовании геосервиса 2ГИС. «В Челябинске средняя цена 1 кВт/ч для зарядки электромобиля составляет 17,05 рублей, 307 рублей за 100 км зарядки. Это один из самых высоких показателей среди десяти городов с наибольшим количеством электрозарядных станций (ЭЗС) по России», — сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на исследование геосервиса 2ГИС. В топ-5 городов, лидирующих стоимости зарядки электрических автомобилей, вошли Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск. Средняя цена 1 кВт/ч для зарядки электромобиля в Санкт-Петербурге составляет 18,89 руб. Это самый высокий показатель среди десяти городов с наибольшим количеством электрозарядных станций (ЭЗС) в России. Цена заряда на 100 км в Северной Столице равняется 340 руб. В Краснодаре средняя стоимость 1 кВт/ч составляет 18,68 рублей, а цена зарядки на 100 км обойдется в 336 рублей. При этом там всего 55 ЭЗС. Третье место занимает Нижний Новгород со средней стоимостью 1 кВт/ч в 18,57 руб. Зарядка на 100 км здесь обойдется в 334 руб. На четвертом месте Екатеринбург, там за 1 кВт/ч нужно будет отдать 17,44 рублей и 314 рублей за 100 км. При этом аналитики отмечают, что для расчета стоимости заряда на 100 км использовалась самая популярная модель электрокара в России — Nissan Leaf, которая расходует в среднем 18 кВт/ч.