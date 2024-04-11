В Копейске (Челябинская область) в 2024 году продолжается первый этап создания очередных велодорожек. Их обустройство госэкспертиза одобрила 11 апреля, сообщается на сайте госреестра.
«Госэкспертиза одобрила устройство велопешеходных дорожек на территории Копейского городского округа, первый этап. Положительное заключение, 11 апреля», — сообщается на сайте госреестра.
В 2021 году была начата работа по развитию веломаршрутов в Копейске. На первом этапе планировалось приступить к проектированию и строительству велосипедной дорожки вдоль проспекта Славы, начиная от переулка Свободы, 2, и заканчивая проспектом Победы, а также велосипедной дорожки по проспекту Победы от ФОКа на улице Борьбы до стадиона «Химик».
На втором этапе в Копейске планируется создание сети велодорожек вдоль улиц центральной части города, а третий этап предусматривает расширение веломаршрутов до бывших рабочих поселков. Введение таких велосипедных маршрутов способствует развитию инфраструктуры для велосипедистов в городе, улучшению экологической ситуации и в целом способствует здоровью горожан, стимулируя таким образом активный образ жизни.
Госэкспертиза одобрила устройство велопешеходных дорожек на территории Копейского городского округа, первый этап
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В Копейске (Челябинская область) в 2024 году продолжается первый этап создания очередных велодорожек. Их обустройство госэкспертиза одобрила 11 апреля, сообщается на сайте госреестра. «Госэкспертиза одобрила устройство велопешеходных дорожек на территории Копейского городского округа, первый этап. Положительное заключение, 11 апреля», — сообщается на сайте госреестра. В 2021 году была начата работа по развитию веломаршрутов в Копейске. На первом этапе планировалось приступить к проектированию и строительству велосипедной дорожки вдоль проспекта Славы, начиная от переулка Свободы, 2, и заканчивая проспектом Победы, а также велосипедной дорожки по проспекту Победы от ФОКа на улице Борьбы до стадиона «Химик». На втором этапе в Копейске планируется создание сети велодорожек вдоль улиц центральной части города, а третий этап предусматривает расширение веломаршрутов до бывших рабочих поселков. Введение таких велосипедных маршрутов способствует развитию инфраструктуры для велосипедистов в городе, улучшению экологической ситуации и в целом способствует здоровью горожан, стимулируя таким образом активный образ жизни.