Курганские власти готовятся к пику наводнения: главное к вечеру 12 апреля

В Курганской области продолжается борьба с паводком

13 апреля 2024 в 01:11 Размер текста - 17 +

Представители правительства Курганской области готовятся к тяжелым выходным из-за пика наводнения в регионе. Полпред в УрФО Владимир Якушев призывает эвакуироваться и не бояться мародеров, курганцы отсыпают дамбы, а пострадавшим при половодье ставят вакцины от гепатита. Главное о паводке к вечеру 12 апреля — в материале URA.RU. На водохранилищах Казахстана постепенно уменьшают сброс воды в Тобол. Все объекты здравоохранения Курганской области находятся вне опасности, но на данный момент затоплены 525 домов и участков. В Притобольном округе вода нарастает по 8-10 сантиметров, в Куртамышском округе дома постепенно затопляет из-за разлившегося Тобола. В селе Прорывное паводок не тронул храм Николая Чудотворца, а в Звериноголовском снижается уровень воды. Пик наводнения ожидается 14—15 апреля, по руслу Тобола вода будет идти примерно 120 километров. Чтобы прийти в Курган, вода должна скопиться у северного края поймы, после чего она начнет просачиваться через русло курганского водохранилища. Курганские аграрии могут отказаться от посева зерна на подтопленных территориях, что приведет к меньшей урожайности. Наводнение стало и причиной для задержки поставки товаров в ПВЗ в селе Целинное. В правительстве Курганской области готовятся к тяжелым выходным из-за угрозы паводка, сообщили URA.RU источники, близкие к властям. Полпред Владимир Якушев объяснил, что готовность к наводнению состоит из двух блоков, а жителей региона информируют с помощью телевидения, смс и подомового обхода. В регион из-за ЧС приехал сенатор от Курганской области Сергей Муратов. В это время курганцев, пострадавших от наводнения, вакцинируют от вирусного гепатита А. Уже вакцинированы 134 человека, а всего в Курганскую область поступило 26,7 тысячи доз вакцины. Соответствующую помощь населению оказывают 28 мобильных бригад. Также в регионе запретили продажу алкоголя до 21 апреля. В регионе ищут перевозчиков по 12 маршрутам, среди которых есть и подтопленные территории. Управление дорог «Южный Урал» составило карту с маршрутами объезда федеральных трасс на случай их подтопления и введения ограничения движения во время ЧС. Спасатели МЧС России на аэролодке разбивают лед на реках Уй и Тобол, чтобы предотвратить заторы и риск подтопления населенных пунктов, а из Приамурья были доставлены водоналивные дамбы. Полпред Якушев сообщил, что власти 13 апреля проверят качество дамбы, которую укрепляют в Кургане около 1500 добровольцев из города и других регионов. На очистных сооружениях канализации была возведена защитная дамба высотой два метра. На другой дамбе в трех местах засыпали въезды: в районе дома по проспекту Конституции, 56К, 56Е и многоквартирного дома №11 на бульваре Солнечном. На проспекте Конституции дорожники демонтировали лежачих полицейских, чтобы те не мешали проезду грузовиков с песком, а на Кировском мосту убрали перила перед приходом наводнения. Также в микрорайонах Кургана, поселках и СНТ временно отключают электричество для безопасности населения. Сервис такси «Максим» закупает матрасы и бумажные полотенца для школ, где размещены эвакуированные, предоставляют бесплатные поездки бригадам МЧС и кормят их горячими обедами. Компания направила группу добровольцев для укрепления дамб и спецтехнику — два вездехода-амфибии «Бурлак». В Курганской области из-за наводнения эвакуировано более семи тысяч человек. Пострадавшие от паводка, которые находятся в пунктах временного размещения, рассказывают, как устроен их быт и как они живут в ожидании большой воды. Жители села Усть-Уйское Целинного округа более 20 лет назад смастерили самодельный баркас, с помощью которого добираются до дома, а курганцы, проживающие в микрорайоне Увал, отказываются от эвакуации. Сотрудники миграционных подразделений готовы восстанавливать паспорта, потерянные при затоплении. Полпред Якушев призвал курганцев эвакуироваться и не бояться мародеров, а полиция задержала мужчину, укравшего алкоголь из подтопленного дома. В селе Падеринское включили сирену, предупреждающую жителей о срочной эвакуации.