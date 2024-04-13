Свердловское УГМС назвал причины паводка в Курганской области

В Курганской области увлажнение почвы превысило норму в 2-2,5 раза
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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Пик половодья в Курганской области наступит в ближайшее время Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области сложились все факторы для возникновения паводка: объем снегозапасов, рельеф местности, увлажненность почвы и интенсивность роста температур весной. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

«На территории Курганской области в 2024 году запасы воды в снеге сформировались к 15—20 февраля и составляли 120-140% нормы максимальных снегозапасов. Увлажнение почвы превышало норму в 2-2,5 раза, и по всей территории происходил интенсивный рост среднесуточной температуры, который привел к сильному снеготаянию и поступлению талого стока в русла рек с малыми потерями и одновременному формированию максимальных уровней половодья на притоках основных водотоков», — сообщили в УГМС telegram-каналу «Курганистан».

В управлении отметили, что формирование половодья зависит от сложения нескольких факторов: рельефа местности, снегозапасов, увлажненности почвы перед установлением снежного покрова и интенсивности роста температур в весенний период. На данный момент на территории Курганской области в реках Исеть, Миасс и Тобол продолжается рост уровня воды, и в ближайшее время оно достигнет пика.

На территории Курганской области на участках рек Исеть, Миасс, Тобол на данный момент продолжается период половодья, в ближайшие дни начнется формирование пиков половодья. На реке Тобол у г. Курган уровень воды интенсивно повышается. На данный момент штормовое предупреждение действует по 14 апреля. Ожидается подъем уровня выше отметок, при которых достигаются неблагоприятные и опасные явления.

Начальник управления климатических исследований научно-исследовательского центра «Казгидромет» Турсын Тиллакарим рассказал, что одной из причин сильного паводка стало изменение климатических условий. По его словам, в Казахстане, откуда в Курган идет вода, осень 2023 года стала самой влажной с 1965-го. При наступлении зимы на поверхности почвы образовалась ледяная корка, на которую выпал снег. После того, как температура перешла через ноль градусов, началось активное таяние снежного покрова, а так как земля была переувлажненной и не впитывала влагу, начались наводнения.

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В Курганской области сложились все факторы для возникновения паводка: объем снегозапасов, рельеф местности, увлажненность почвы и интенсивность роста температур весной. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). «На территории Курганской области в 2024 году запасы воды в снеге сформировались к 15—20 февраля и составляли 120-140% нормы максимальных снегозапасов. Увлажнение почвы превышало норму в 2-2,5 раза, и по всей территории происходил интенсивный рост среднесуточной температуры, который привел к сильному снеготаянию и поступлению талого стока в русла рек с малыми потерями и одновременному формированию максимальных уровней половодья на притоках основных водотоков», — сообщили в УГМС telegram-каналу «Курганистан». В управлении отметили, что формирование половодья зависит от сложения нескольких факторов: рельефа местности, снегозапасов, увлажненности почвы перед установлением снежного покрова и интенсивности роста температур в весенний период. На данный момент на территории Курганской области в реках Исеть, Миасс и Тобол продолжается рост уровня воды, и в ближайшее время оно достигнет пика. На территории Курганской области на участках рек Исеть, Миасс, Тобол на данный момент продолжается период половодья, в ближайшие дни начнется формирование пиков половодья. На реке Тобол у г. Курган уровень воды интенсивно повышается. На данный момент штормовое предупреждение действует по 14 апреля. Ожидается подъем уровня выше отметок, при которых достигаются неблагоприятные и опасные явления. Начальник управления климатических исследований научно-исследовательского центра «Казгидромет» Турсын Тиллакарим рассказал, что одной из причин сильного паводка стало изменение климатических условий. По его словам, в Казахстане, откуда в Курган идет вода, осень 2023 года стала самой влажной с 1965-го. При наступлении зимы на поверхности почвы образовалась ледяная корка, на которую выпал снег. После того, как температура перешла через ноль градусов, началось активное таяние снежного покрова, а так как земля была переувлажненной и не впитывала влагу, начались наводнения.
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