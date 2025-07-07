Киевские власти не выражают интересы жителей юго-восточных регионов Украины, а потому, в соответствии с нормами международного права, не обладают основанием для применения принципа территориальной целостности. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. В интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet Лавров напомнил, что в 1970 году Генеральная Ассамблея ООН, придя к консенсусу после продолжительных обсуждений, утвердила Декларацию о принципах международного права.
В документе, по словам министра, закреплено: принцип территориальной целостности распространяется только на те государства, чьи правительства придерживаются принципов равноправия и самоопределения народов. Кроме того, Лавров подчеркнул, что такие правительства должны представлять все население своей страны вне зависимости от расы, религиозных убеждений или цвета кожи. Другие главные заявления Сергея Лаврова, которые он сделал в интервью, — в материале URA.RU.
Демилитаризация и денацификация Украины обязательны для мирного договора
Будущее соглашение о мирном урегулировании конфликта на Украине должно предусматривать демилитаризацию и денацификацию страны, отмену антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против РФ, а также возврат российских активов, замороженных на Западе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского МИД подчеркнул, что Москва готова к политико-дипломатическому разрешению кризиса, однако выступает за достижение долгосрочного мира, а не временной приостановки боевых действий. По его словам, любые договоренности должны исключать возможность использования Киевом затишья для восстановления или наращивания военного потенциала. Другие главные заявления Лаврова, которые он сделал в ходе интервью, — в материале URA.RU.
Москва и Киев согласовывают сроки третьего раунда переговоров
Россия и Украина ведут согласование дат проведения третьего раунда прямых переговоров, основной целью которых является достижение устойчивого мира, а не временная пауза. Об этом сообщил Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что инициатором начала переговорного процесса выступила Москва. Удалось достичь договоренностей по ряду гуманитарных вопросов, в частности по обмену удерживаемых гражданских лиц и военнопленных, заявил Лавров. Среди согласованных мер, по его словам, предусмотрена передача тяжелораненых, больных, а также военнослужащих младше 25 лет.
России нужен мир, а не перемирие
Глава МИД РФ заявил, что в урегулировании ситуации вокруг Украины приоритет должен отдаваться достижению устойчивого мира, а не заключению временного перемирия, которое Киев мог бы использовать в своих интересах. Россия остается открытой к поиску политико-дипломатических путей разрешения украинского кризиса. Однако речь должна идти именно о долгосрочном и прочном мире, а не об очередной паузе в боевых действиях. Лавров подчеркнул, что РФ не нужен перерыв, который украинские власти совместно со своими зарубежными покровителями могли бы использовать для перегруппировки вооруженных сил, продолжения мобилизации и наращивания военного потенциала.
РФ передаст Украине список детей, потерявших связь с близкими
Россия формирует перечень из 18 несовершеннолетних, которые потеряли связь со своими родственниками, для передачи украинской стороне, заявил министр иностранных дел РФ. По словам Лаврова, аппарат Уполномоченного при президенте по правам ребенка готовит соответствующий встречный список для направления Киеву. В предварительный перечень входят 10 детей, находящихся на территории Украины, а также восемь несовершеннолетних, проживающих в различных странах Европы. Лавров выразил надежду на то, что украинские власти проявят ответственное отношение к рассмотрению этого списка.
При урегулировании конфликта важно устранить первопричину
Сергей Лавров также отметил, что для достижения прочного урегулирования ситуации вокруг Украины необходимо устранить коренные причины конфликта. В первую очередь, по его словам, требуется обеспечить устранение угроз безопасности России, возникших в результате расширения НАТО и попыток втянуть Украину в альянс.
Не менее важным условием, по мнению главы МИД РФ, является соблюдение прав человека на территориях, которые находятся под контролем киевских властей. Лавров обратил внимание на то, что с 2014 года Киев ведет политику подавления всего, что связано с Россией, русским народом и русскоязычным населением — от языка и культуры до традиций, канонического православия и деятельности русскоязычных СМИ.
Министр также подчеркнул необходимость официального признания на международном уровне новых регионов РФ. Как отметил Лавров, современная территориальная ситуация, сформировавшаяся после вхождения в состав России Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, требует закрепления их статуса в рамках международного права. Жители этих территорий, по его словам, выразили свою волю посредством проведения референдумов.
Россия и Венгрия открыто защищают своих соотечественников
Различные национальные общины, проживающие на территории Украины, подверглись принудительной украинизации, включая русское и венгерское население. Однако в настоящее время именно Россия и Венгрия публично выступают в защиту своих соотечественников, заявил Сергей Лавров. По словам министра, представители русской общины, отказавшиеся отказаться от своих корней и традиций, столкнулись с масштабной дискриминацией. Жертвами насильственной украинизации стали и другие национальные группы — венгры, румыны, поляки, болгары, армяне, белорусы, греки, подчеркнул Лавров. Он добавил, что помимо дискриминационных и расистских практик киевского режима в отношении всего русского на Украине, одной из причин конфликта стал многолетний процесс расширения НАТО на восток и превращение Украины в военный форпост для сдерживания России.
Термин «аннексия» неуместно использовать в отношении Крыма и новых регионов
Помимо этого, министр иностранных дел заявил, что употребление термина «аннексия» в отношении Крыма и новых российских регионов является некорректным и недопустимым. Лавров подчеркнул, что в Крыму, Севастополе, а также на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей были проведены референдумы, на которых при высокой явке подавляющее большинство участников поддержали воссоединение с Россией. По словам главы российского МИД, эти процессы проходили в соответствии с нормами международного права.
Лавров отметил, что таким образом было реализовано право народов на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН. Министр также обратил внимание на позицию западных стран, которые, по его мнению, избирательно ссылаются на положения Устава ООН, акцентируя внимание исключительно на принципе территориальной целостности и игнорируя одновременно право народов на самоопределение, а также обязательства по обеспечению прав человека и основных свобод без дискриминации по расе, полу, языку или религии. Лавров назвал такую практику проявлением манипуляции и двойных стандартов.
Говорящие о российской угрозе «знают больше нас»
Те, кто утверждает о якобы существующей «угрозе» со стороны России для Евросоюза, возможно, обладают более подробной информацией о намерениях Москвы, чем сама российская сторона, сказал Сергей Лавров. Министр также высказал мнение, что политические элиты западных государств сознательно формируют образ России как противника с целью консолидации общества, испытывающего усталость от нарастающих социально-экономических трудностей.
«Вполне вероятно, что, раздувая мифическую российскую угрозу, они стремятся отвлечь внимание от своих неудач в решении реальных проблем. Таких, как инфляция, рост безработицы, падение реальных доходов граждан, нелегальная миграция и связанный с ней разгул преступности», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, Лавров выразил обеспокоенность и сожаление по поводу того, что именно объединенная Европа стала инициатором усиления антироссийских настроений, в то время как Евросоюз стремительно превращается в военно-политический придаток НАТО. По словам министра, подобная динамика несет в себе серьезные риски и может обернуться наиболее неблагоприятными последствиями для европейских государств.
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