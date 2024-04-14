14 апреля 2024

«Пермские термы» получили убытки на 130 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермские термы, ул. Героев Хасана, д. 42В. Пермь , санаторий, купание, плавание, бассейн
Термальный комплекс на улице Героев Хасана работает в убыток Фото:

Оздоровительный комплекс «Пермские термы» ухудшил финансовые показатели. В 2023 году предприятие зафиксировало выручку в 63 млн рублей, но при этом получило убытки на сумму более 130 млн рублей.

«ООО „Пермские термы“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 63,8 млн рублей, чистый убыток — 133,9 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка термального комплекса составляла 2,6 млн рублей, а убыток 14,2 млн рублей.

Комплекс «Пермские термы» открылся в краевой столице на улице Героев Хасана в 2023 году. Он представляет собой двухэтажное здание площадью 6,6 тысячи квадратных метров. В нем обустроены 17 видов бань и шесть бассейнов, в том числе три бассейна под открытым небом, которые работают круглый год. Совладельцами терм являются Дмитрий Рассадин, Алексей Санников, Алексей и Андрей Семериков, Борис Демин, а также Николай Бухвалов, возглавлявший с 2006 по 2008 год правительство Пермского края.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оздоровительный комплекс «Пермские термы» ухудшил финансовые показатели. В 2023 году предприятие зафиксировало выручку в 63 млн рублей, но при этом получило убытки на сумму более 130 млн рублей. «ООО „Пермские термы“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 63,8 млн рублей, чистый убыток — 133,9 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка термального комплекса составляла 2,6 млн рублей, а убыток 14,2 млн рублей. Комплекс «Пермские термы» открылся в краевой столице на улице Героев Хасана в 2023 году. Он представляет собой двухэтажное здание площадью 6,6 тысячи квадратных метров. В нем обустроены 17 видов бань и шесть бассейнов, в том числе три бассейна под открытым небом, которые работают круглый год. Совладельцами терм являются Дмитрий Рассадин, Алексей Санников, Алексей и Андрей Семериков, Борис Демин, а также Николай Бухвалов, возглавлявший с 2006 по 2008 год правительство Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...