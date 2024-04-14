«Пермские термы» получили убытки на 130 млн рублей

15 апреля 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Термальный комплекс на улице Героев Хасана работает в убыток Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Оздоровительный комплекс «Пермские термы» ухудшил финансовые показатели. В 2023 году предприятие зафиксировало выручку в 63 млн рублей, но при этом получило убытки на сумму более 130 млн рублей. «ООО „Пермские термы“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 63,8 млн рублей, чистый убыток — 133,9 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка термального комплекса составляла 2,6 млн рублей, а убыток 14,2 млн рублей. Комплекс «Пермские термы» открылся в краевой столице на улице Героев Хасана в 2023 году. Он представляет собой двухэтажное здание площадью 6,6 тысячи квадратных метров. В нем обустроены 17 видов бань и шесть бассейнов, в том числе три бассейна под открытым небом, которые работают круглый год. Совладельцами терм являются Дмитрий Рассадин, Алексей Санников, Алексей и Андрей Семериков, Борис Демин, а также Николай Бухвалов, возглавлявший с 2006 по 2008 год правительство Пермского края. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оздоровительный комплекс «Пермские термы» ухудшил финансовые показатели. В 2023 году предприятие зафиксировало выручку в 63 млн рублей, но при этом получило убытки на сумму более 130 млн рублей. «ООО „Пермские термы“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 63,8 млн рублей, чистый убыток — 133,9 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка термального комплекса составляла 2,6 млн рублей, а убыток 14,2 млн рублей. Комплекс «Пермские термы» открылся в краевой столице на улице Героев Хасана в 2023 году. Он представляет собой двухэтажное здание площадью 6,6 тысячи квадратных метров. В нем обустроены 17 видов бань и шесть бассейнов, в том числе три бассейна под открытым небом, которые работают круглый год. Совладельцами терм являются Дмитрий Рассадин, Алексей Санников, Алексей и Андрей Семериков, Борис Демин, а также Николай Бухвалов, возглавлявший с 2006 по 2008 год правительство Пермского края.